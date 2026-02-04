    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    PVA Tepla verdient 2025 deutlich weniger - Umsatzerholung erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla verzeichnet Umsatzrückgang im letzten Jahr.
    • Für 2026 wird Umsatzwachstum zwischen 255-275 Mio. erwartet.
    • Langfristiges Ziel: Konzernumsatz von 500 Millionen Euro.
    WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Für das laufende Jahr erwartet das Management wieder leicht steigende Umsätze und setzte dabei auf einen deutlich gewachsenen Auftragseingang. Ab 2027 soll sich das Geschäft dann deutlich beleben. Während die Zahlen für 2025 die Erwartungen teils erfüllten, liegen die Ziele für das laufende Jahr unter den mittleren Analystenschätzungen.

    Der Umsatz ging 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen von 270 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 244 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf rund 25 Millionen Euro nach 47,8 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang stieg indessen auf rund 268 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es hier nur 150,6 Millionen Euro.

    Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz in der Spanne von 255 bis 275 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wird bei 26 bis 31 Millionen Euro erwartet. 2027 soll der Konzernumsatz mehr als 300 Millionen Euro erreichen. Am Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Millionen Euro zu steigern, hält das Unternehmen fest.

    Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sollen am 19. März veröffentlicht werden./err/mis

    PVA TePla

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,33 % und einem Kurs von 23,01 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -23,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 484,59 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +18,72 %/+78,08 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
