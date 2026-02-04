PVA Tepla verdient 2025 deutlich weniger - Umsatzerholung erwartet
- PVA Tepla verzeichnet Umsatzrückgang im letzten Jahr.
- Für 2026 wird Umsatzwachstum zwischen 255-275 Mio. erwartet.
- Langfristiges Ziel: Konzernumsatz von 500 Millionen Euro.
WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Für das laufende Jahr erwartet das Management wieder leicht steigende Umsätze und setzte dabei auf einen deutlich gewachsenen Auftragseingang. Ab 2027 soll sich das Geschäft dann deutlich beleben. Während die Zahlen für 2025 die Erwartungen teils erfüllten, liegen die Ziele für das laufende Jahr unter den mittleren Analystenschätzungen.
Der Umsatz ging 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen von 270 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 244 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf rund 25 Millionen Euro nach 47,8 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang stieg indessen auf rund 268 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es hier nur 150,6 Millionen Euro.
Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz in der Spanne von 255 bis 275 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wird bei 26 bis 31 Millionen Euro erwartet. 2027 soll der Konzernumsatz mehr als 300 Millionen Euro erreichen. Am Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Millionen Euro zu steigern, hält das Unternehmen fest.
Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sollen am 19. März veröffentlicht werden./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,33 % und einem Kurs von 23,01 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -23,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,34 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 484,59 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +18,72 %/+78,08 % bedeutet.
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.