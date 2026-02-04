AMD Aktie stürzt nach ernüchterndem KI-Ausblick ab

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) ist nach der Vorlage der Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten. Die Aktie schloss den regulären Handel am Dienstag rund zwei Prozent im Minus. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie weitere acht Prozent und notierte damit zuletzt bei rund 222,50 US-Dollar.

AMD übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten klar. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 US-Dollar und damit deutlich über den von LSEG erwarteten 1,32 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 10,27 Milliarden US-Dollar, während der Marktkonsens lediglich von 9,67 Milliarden US-Dollar ausgegangen war.

Der Nettogewinn sprang auf 1,51 Milliarden US-Dollar oder 92 Cent je Aktie, nach 482 Millionen US-Dollar beziehungsweise 29 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 34 Prozent.

Dennoch überwogen an der Börse die Zweifel. "Selbst bei den positiven Ergebnissen ist klar, dass viele gute Nachrichten bereits im Aktienkurs eingepreist waren", sagte Jake Behan, Leiter Kapitalmärkte beim ETF-Anbieter Direxion. AMD-Aktien hatten in den zwölf Monaten bis zum Handelsschluss am Dienstag um 112 Prozent zugelegt.

Rechenzentren als Wachstumsmotor

Das Rechenzentrumsgeschäft bleibt der zentrale Wachstumstreiber für AMD. Der Umsatz in diesem Segment stieg im vierten Quartal um 39 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wurde sowohl durch klassische Serverprozessoren als auch durch KI-GPUs getragen.

Ausblick enttäuscht

Für das laufende erste Quartal stellte AMD einen Umsatz von rund 9,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht, mit einer Bandbreite von plus oder minus 300 Millionen US-Dollar. Damit liegt die Prognose zwar über den durchschnittlichen Markterwartungen von 9,38 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den ambitionierteren Erwartungen einiger Analysten zurück.

Angesichts des anhaltenden Investitionsbooms in künstliche Intelligenz hatten Teile des Marktes auf einen noch stärkeren Ausblick gehofft. Die verhaltene Prognose nährte Sorgen, dass AMD im Wettbewerb um KI-Hardware nicht schnell genug skalieren könnte.

Im Schatten von Nvidia

AMD gehört zu den wenigen Herstellern leistungsstarker Grafikprozessoren für KI-Anwendungen, hat bislang jedoch nur einen kleinen Marktanteil. Der Markt wird klar von Nvidia dominiert, dessen Margen und Wachstumserwartungen deutlich höher liegen.

Während AMD für das laufende Quartal eine bereinigte Bruttomarge von rund 55 Prozent erwartet, stellt Nvidia Margen im mittleren 70-Prozent-Bereich in Aussicht. Dieser Vergleich lastete zusätzlich auf der Stimmung.

"Die Erwartungen an explosionsartige Quartale bei KI-Hardwareherstellern haben das Marktbild verzerrt", sagte Bob O’Donnell, Präsident von TECHnalysis Research. "Nicht jedes Unternehmen kann das Nvidia-Tempo mitgehen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 242,1USD auf Nasdaq (04. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





