Mehrere Orte für Verhandlungen mit den USA im Gespräch

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Ort für geplante Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist nach Aussagen aus Teheran noch nicht festgelegt. "Sowohl die Türkei als auch Oman sowie einige andere Länder der Region haben ihre Bereitschaft zur Ausrichtung der Gespräche erklärt, was für uns sehr wertvoll ist", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim Außenamtssprecher Ismail Baghai.

Am Dienstagabend telefonierte Außenminister Abbas Araghtschi mit seinen Amtskollegen in der Türkei, im Oman, in Katar und in Kuwait, wie sein Ministerium mitteilte. Dem türkischen Außenminister Hakan Fidan dankte Araghtschi demnach für die Anstrengungen zur "Verringerung von Spannungen" und für die Unterstützung von "Frieden und Sicherheit in der Region".