Alte Minen locken neue Investoren

Die Edelmetallexploration in Nevada nimmt Fahrt auf – und zieht Anker-Investoren an. Eric Sprott und eine stillgelegte historische Mine stehen sinnbildlich für die neue Dynamik an einem alten Bergbaustandort.

Der Edelmetall-Explorer Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) hat sich für den Standort Nevada entschieden. Rund sechs Monate nach dem Börsengang steht ein Portfolio in dem US-Bundesstaat in den Startlöchern. Entlang der sogenannten Walker Lane, einem unter Geologen für seine ertragreichen Lagerstätten bekannten Gebirgstrend, befinden sich in rund fünf Kilometern Abstand die Projekte Skylight und Legal Tender. Dort suchen die Geologen nach Hinweisen auf wirtschaftlich abbaubare Lagerstätten mit Silber und Gold.

Rush Gold startet Exploration von Nevada-Projekten

Im November startete das Explorationsprogramm: Feldteams wurden mobilisiert und die Erfassung von Alterationsbildern mittels WorldView-3 (WV-3) -Satelliten gestartet. „Die Teams vor Ort sind gespannt darauf, das Expansionspotenzial bekannter Gold- und Silbermineralisierungszonen zu bewerten und neue ASTER-Satellitenanomalien zu untersuchen, die auf beiden Liegenschaften bisher noch nicht erforscht wurden“, verkündete das an der Börse mit derzeit rund 1,3 Mio. EUR bewertete Unternehmen damals.

Rush Gold steht bei der Exploration noch am Anfang. Junge Explorer dieses Typs sind die logische Fortsetzung einer kontinuierlichen Entwicklung: Der Wiederauferstehung Nevadas als das Kraftzentrum des US-Bergbaus. Im „Silver State“ werden neben Silber heute mehr als 20 weitere, teils als kritisch eingestufte Mineralien abgebaut, darunter Seltene Erden, Lithium, Molybdän und Vanadium.

Neben dem geologischen Reichtum bietet Nevada entscheidende „weiche“ Vorzüge: Ein sicheres rechtliches Umfeld mit bergbaufreundlicher Rechtsprechung und der Branche zugewandten, lokalen Regierungen.

Die Standortvorteile locken in Verbindung mit dem günstigen Marktumfeld Kapital in den Sektor. Allein im Bereich der Silberexploration verkündeten in diesem Jahr bereits mehrere Unternehmen Finanzierungsrunden. Silver One Resources etwa kündigte Mitte Januar eine Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. CAD an, die nur einen Tag später überzeichnet war und auf 32 Mio. USD aufgestockt wurde. Die Mittel werden für das Silberprojekt Candelaria im zentralen Westen Nevadas benötigt.