BERENBERG stuft Westwing auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Westwing beim Kursziel von 25 Euro mit "Buy" aufgenommen. Westwing sei ein führender Onlinehändler für Möbel und Interieur, schrieb Michael Heider am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dieser Home & Living-Markt sei global 630 Milliarden Euro schwer. Nach erfolgreichem Unternehmensumbau stünden die Zeichen bei Westwing nun auf profitables Wachstum./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,39 % und einem Kurs von 15,25EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Westwing

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

