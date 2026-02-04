Tocvan im institutionellen Rampenlicht

Mit dem Einstieg einer führenden Investmentbank als institutioneller Kapitalmarktpartner betritt Tocvan Ventures Corp. erstmals die institutionelle Bühne und hebt sich damit aus der Masse kleinkapitalisierter Junior-Explorer heraus.

Gestern nach Börsenschluss folgte bei Tocvan eine Meldung mit Signalwirkung: Mit der 6 Mio. CAD Finanzierung durch Stifel Canada ist dem Unternehmen ein strategischer Durchbruch gelungen, der weit über den reinen Kapitalzufluss hinausgeht.

Besonders hervorzuheben ist die Struktur als „Bought-Deal“-Finanzierung, bei der der Underwriter Stifel Canada das Platzierungsrisiko übernimmt – ein Instrument, das typischerweise bei Emittenten mit entsprechender Kapitalmarktfähigkeit eingesetzt wird. Das Closing wird um den 19. Februar 2026 erwartet, ggf. früher.

Erstmals wird Tocvan von einer führenden Investmentbank mit ausgewiesener Mining-Expertise begleitet: Ein Schritt, der die Glaubwürdigkeit des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts ebenso wie die Wahrnehmung des Managements grundlegend verändert.

Ein Kapitalmarktpartner dieser Größenordnung und mit entsprechender Sektor-Expertise hatte Tocvan bislang gefehlt und dürfte mit dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen trotz operativer Fortschritte bislang nur begrenzte institutionelle Aufmerksamkeit erhalten hat.

Mit diesem Schritt rückt Tocvan nun in das Blickfeld der breiten Anleger- und institutionellen Investorenlandschaft.

Aktienkurs von Tocvan Ventures Corp. an der kanadischen Heimatbörse: Der Chart zeigt eine stabile Aufwärtsbewegung innerhalb einer mehrmonatigen Trendformation.

Ein institutioneller Einstieg mit Substanz

Für ein Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von lediglich rund 52 Mio. EUR ist der Einstieg eines Finanzhauses, das typischerweise deutlich größere Mining-Unternehmen begleitet, alles andere als selbstverständlich.

Auf Basis des Emissionsvolumens würde das Angebot – bei vollständiger Platzierung – einer Größenordnung von mehr als 8% des derzeitigen Aktienkapitals entsprechen – ein deutlicher Hinweis darauf, wie klein Tocvan auf institutioneller Ebene bislang noch ist, zugleich aber auch darauf, welches Kurspotenzial gesehen wird.

Kapitalmarktakteure wie Stifel strukturieren solche Transaktionen mit dem Ziel, Emittenten in eine breitere institutionelle Investorenbasis zu führen und weitere Wachstumsetappen kapitalmarktseitig zu begleiten. Der Einstieg auf diesem Niveau signalisiert, dass auf der aktuellen Bewertungsbasis ein signifikanter Entwicklungs- und Bewertungsspielraum gesehen wird.

Für Tocvan markiert diese Beteiligung damit nicht nur den Beginn einer neuen Projektphase, sondern den Übergang in eine andere Wahrnehmungskategorie: Vom unterschätzten Junior hin zu einem institutionell validierten Goldminen-Entwickler, der nun auf Augenhöhe mit einem starken Partner agieren kann.

Wie ungewöhnlich dieser Einstieg für ein Unternehmen in Tocvans Größenordnung ist, zeigt ein Blick auf den Track Record von Stifel Canada.

Stifels Track Record im Rohstoffsektor

Die folgende Übersicht stammt von Stifel Canada, also jener Einheit, die kanadische Rohstoffunternehmen regelmäßig bei Finanzierungen begleitet. Sie zeigt, dass insbesondere im Mining-Bereich Transaktionen im einstelligen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich keine Ausnahme, sondern Teil eines kontinuierlichen Deal-Flows sind.

Vor diesem Hintergrund fügt sich die 6 Mio. CAD Investition in Tocvan nahtlos in das typische Transaktionsspektrum von Stifel Canada ein – mit klarer Option auf größere Folgerunden, sobald operative Meilensteine erreicht werden.

Stifel als Mining-Finanzierer mit Skalierungskompetenz: Der gezeigte Überblick über ausgewählte „Notable Transactions“ bildet nur einen kleinen Ausschnitt einer umfangreichen Transaktionshistorie ab. Er macht jedoch deutlich, dass Stifel im Rohstoff- und Miningsektor regelmäßig großvolumige Platzierungen, Anschluss- ("Follow-on") Finanzierungen sowie M&A-Transaktionen strukturiert; häufig im zweistelligen bis dreistelligen Millionenbereich, teils sogar darüber hinaus. Viele Mandate betreffen etablierte Produzenten oder fortgeschrittene Entwickler. Vor diesem Hintergrund ist eine Finanzierung über 6 Mio. CAD nicht als Zielgröße, sondern als institutioneller Einstiegspunkt zu werten.

Institutioneller Kapitalmarktpartner

Stifel Financial Corp. ist eine börsennotierte, unabhängige Investmentbank und Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in den USA und einer über 130-jährigen Unternehmensgeschichte. Gegründet im Jahr 1890, hat sich Stifel von einer regionalen Brokerage zu einer international tätigen Kapitalmarktplattform entwickelt und ist heute an der New York Stock Exchange (NYSE: SF; aktuelle Marktkapitalisierung: 13 Mrd. USD) gelistet.

Der Konzern beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter und vereint Wealth Management, Investment Banking, institutionellen Handel sowie eine der größten unabhängigen Equity-Research-Plattformen in Nordamerika unter einem Dach. Stifel begleitet Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus: Von Wachstumskapital über Folgefinanzierungen bis hin zu M&A-Transaktionen und strategischen Partnerschaften.

Innerhalb dieser globalen Plattform nimmt Stifel Canada eine zentrale Rolle für kanadische Emittenten ein. Mit Standorten in Toronto und Montréal ist die Einheit tief im kanadischen Kapitalmarkt verankert und betreut insbesondere Unternehmen an der TSX und TSX Venture Exchange, darunter zahlreiche Rohstoff- und Mininggesellschaften.

Entscheidend ist dabei die vollständige Integration in die globale Stifel-Struktur. Stifel Canada verbindet lokale Marktkenntnis, regulatorische Nähe und Platzierungsfähigkeit mit direktem Zugang zu US- und internationalen institutionellen Investoren, Research-Kapazitäten und Transaktionsexpertise.

Für einen kanadischen Goldminen-Entwickler wie Tocvan ist diese Kombination eine zentrale Voraussetzung, um die nächste Entwicklungsstufe nicht nur operativ, sondern auch kapitalmarktseitig professionell und skalierbar zu erreichen.

Institutionelle Qualität statt Opportunitätskapital

Stifel Canada agiert nicht als opportunistischer Einmal-Finanzierer, sondern als strukturierter Kapitalmarktpartner mit klarem Fokus auf skalierbare Projektentwicklungen.

Der Mining-Fokus liegt auf Unternehmen, die sich in der Übergangsphase von Exploration zu Entwicklung oder Produktion befinden – also genau dort, wo Tocvan aktuell steht.

Die Einbindung eines solchen Partners verändert die Qualität der Finanzierung: Es geht nicht nur um Kapitalzufluss, sondern um Platzierungsqualität, Investorenansprache, Research-Abdeckung und Wiederholbarkeit. Gerade im Rohstoffsektor ist diese institutionelle Einbettung entscheidend, damit Wachstumsschritte strukturiert, planbar und in mehreren Etappen finanziert werden können, anstatt punktuell und ohne strategischen Zusammenhang.

Vor diesem Hintergrund ist die 6 Mio. CAD Investition weniger als Endpunkt, sondern als qualitativer Einstieg in eine institutionelle Beziehung zu verstehen.

Erholung des Goldpreises nach Korrektur: Nach einer ausgeprägten Korrektur von den jüngsten Hochs konnte Gold wichtige Unterstützungsniveaus zurückerobern und wieder Aufwärtsdynamik entwickeln.

Vom Kapital zum Werttreiber

Tocvan befindet sich operativ an einem Punkt, an dem frisches Kapital unmittelbar in messbare Wertschöpfung übersetzt werden kann. Genau dieses Setup hat Stifel Canada erkannt: Eine Kombination aus genehmigter Projektinfrastruktur, klar definierten Entwicklungsschritten und einem Umfeld, in dem operativer Fortschritt direkt kapitalmarktseitig sichtbar wird.

Beschleunigte Exploration: Für das Gran Pilar Projekt liegen Genehmigungen für 45 neue Bohrpads sowie ein Bohrprogramm von über 30.000 m vor. Damit sind die Voraussetzungen für eine deutliche Beschleunigung der Exploration gegeben. Kapital plus Genehmigungen bedeutet Tempo. Und Tempo ist im Goldmarkt häufig der entscheidende Unterschied zwischen einer reinen Story und einer marktwirksamen Neubewertung, sobald neue Ergebnisse Schlag auf Schlag folgen. Parallelaufbau der Pilotmine: Zusätzlich verfügt Tocvan über die Genehmigung für eine 10-jährige Pilotmine mit einer Kapazität von bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr, inklusive Haufenlaugungsbecken und Verarbeitungsanlage. Dadurch kann das Unternehmen Exploration und Testproduktion parallel vorantreiben, anstatt diese Schritte zeitlich zu strecken.

Die Investition von Stifel Canada versetzt Tocvan in die Lage, mehrere Entwicklungsschritte parallel voranzutreiben. Dazu zählt der weitere Ausbau des Entdeckungs- und Ressourcenpotenzials ebenso wie die Beschleunigung der technischen Planung, Logistik und des Anlagenaufbaus für die Pilotmine. Gleichzeitig können Ressourcenschätzungen sowie erste wirtschaftliche Bewertungs- und Machbarkeitsstudien deutlich zügiger umgesetzt werden, wodurch sich der Übergang von der Exploration in eine potenziell wirtschaftliche Projektphase insgesamt beschleunigt.

Fazit: Ein klares Upgrade in Qualität und Hebel

Vorbehaltlich des erfolgreichen Closings des Bought-Deals ist eine Finanzierung über 6 Mio. CAD für sich genommen bereits ein klares Signal. Der entscheidende Punkt ist jedoch, wer diese Finanzierung begleitet.

Mit Stifel Canada kommt ein Partner an Bord, der im kanadischen Miningsektor regelmäßig institutionelle Finanzierungen strukturiert, Investoren an Unternehmen heranführt und Wachstumsetappen aktiv mitdenkt.

Damit verändert sich nicht nur die Qualität des Kapitals, sondern auch das Tempo der Projektentwicklung: Statt kleiner, fragmentierter Finanzierungsrunden ermöglicht diese Struktur, operative Schritte gebündelt, planbar und deutlich beschleunigt umzusetzen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass Tocvan in der Vergangenheit aufgrund der Unternehmensgröße und Marktbedingungen vorsichtig und aktionärsschonend finanziert hat, markiert diese Finanzierung einen klaren Wendepunkt. Bohrprogramme, Projektentwicklung und Pilotminenaufbau können nun parallel und mit höherer Intensität vorangetrieben werden: Ein Faktor, der im Rohstoffsektor entscheidend für Wahrnehmung und Bewertung ist.

Das ist insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Goldpreisumfelds relevant: Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt und bewegt sich auf einem Niveau, bei dem Übernahmen, Joint Ventures und strategische Partnerschaften durch größere Minenunternehmen wieder spürbar an Bedeutung gewinnen.

Gerade in einem solchen Umfeld ist es entscheidend, einen Kapitalmarkt- und Branchenpartner an der Seite zu haben, der Transaktionserfahrung mitbringt, Bewertungslogiken kennt und im Zweifel auch am Verhandlungstisch präsent ist. Stifel verfügt genau über diese Kompetenz – nicht nur als Platzierer von Kapital, sondern als erfahrener Begleiter in strategischen Prozessen.

Damit steigen die Chancen deutlich, dass Tocvan die nächste Phase nicht nur finanziert, sondern operativ wie strategisch marktwirksam beschleunigt: Mehr Bohrmeter, höhere Entdeckungsfrequenz, Pilotminenaufbau und der Übergang in eine neue Wahrnehmungskategorie – vom Explorer zum aufstrebenden Produzenten mit optionaler Übernahme- oder Partnerschaftsperspektive.

Zusammenfassend positioniert sich Tocvan vom lange unterschätzten Explorer hin zu einem institutionell ernst genommenen Goldminen-Entwickler mit deutlich erhöhter strategischer Optionalität.

Langfristiger Goldmarkt im Aufwärtstrend: Seit über 2 Jahrzehnten bewegt sich der Goldpreis in einem stabilen Aufwärtskanal. Rücksetzer erwiesen sich wiederholt als Zwischenkorrekturen innerhalb eines übergeordneten Trends – ein Umfeld, das historisch günstige Rahmenbedingungen für Goldminen-Entwickler und angehende Produzenten bietet.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 67.548.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,25 CAD (03.02.2026)

Marktkapitalisierung: 84 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,766 EUR (03.02.2026)

Marktkapitalisierung: 52 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichteter Natur. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den strategischen und operativen Einfluss der Finanzierung durch Stifel Canada; die weitere Entwicklung und Beschleunigung der Explorations- und Projektaktivitäten am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt; den Umfang, den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse laufender und geplanter Bohr-, Explorations- und Probenahmeprogramme; die Vorbereitung, den Bau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Optimierung der genehmigten Pilotmine; die parallele Umsetzung von Exploration, technischer Projektvorbereitung und Pilotminenaktivitäten; die Erstellung und Weiterentwicklung von Ressourcenschätzungen sowie ersten wirtschaftlichen Bewertungs- und Machbarkeitsstudien; die mögliche Ableitung operativer, technischer oder wirtschaftlicher Schlussfolgerungen aus Pilotminen- und Testergebnissen; die Weiterentwicklung organisatorischer, operativer und finanzieller Strukturen im Übergang von der Exploration hin zu einer potenziellen Produktion; sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, der Kapitalmarktbedingungen und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung, strategische Optionen, Partnerschaften oder potenzielle Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehenden Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen des Managements von Tocvan Ventures Corp. sowie des Autors. Diese Annahmen werden als angemessen erachtet, können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die weiterhin bestehende spekulative Natur von Explorations- und Pilotminenprojekten; das Risiko, dass Explorations-, Bohr- oder Projektentwicklungsprogramme verzögert, angepasst oder nicht wie derzeit erwartet umgesetzt werden; die Möglichkeit, dass laufende oder zukünftige Bohr-, Trenching-, Probenahme- oder geophysikalische Programme keine Ergebnisse liefern, die den aktuellen Erwartungen oder Interpretationen entsprechen; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung, Geometrie und Gehalt mineralisierter Zonen; die Möglichkeit, dass frühe oder vorläufige Explorationsergebnisse mit zunehmender Datendichte angepasst oder revidiert werden müssen; technische, operative, logistische oder ausrüstungsbezogene Risiken im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Bau, dem Betrieb und der Optimierung der genehmigten Pilotmine; die Unsicherheit, dass Pilotminen- oder Testergebnisse vollständig oder zuverlässig auf größere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; mögliche Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen, Lieferkettenprobleme oder infrastrukturelle Einschränkungen; Abhängigkeiten von behördlichen Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen sowie Umwelt- und Sozialfaktoren, auch dort, wo wesentliche Genehmigungen bereits erteilt wurden; politische, regulatorische, steuerliche oder rechtliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalmarktzugang, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Bought-Deal-Finanzierung, der Ausübung der Underwriter-Option sowie möglicher Verwässerungseffekte; sowie Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, Auftragnehmern, lokalen Arbeitskräften und Drittanbietern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.