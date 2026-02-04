Tocvan kündigt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar an

CALGARY, AB, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt geben zu können, dass es einen Vertrag mit Stifel Canada abgeschlossen hat, gemäß dem Stifel Canada in Verbindung mit einem Bought-Deal-Privatplatzierungsangebot von 6.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,00 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 CAD (das „Angebot“) als alleiniger Underwriter und Bookrunner (der „Underwriter“) fungieren wird. Die Einheiten sollen hierbei gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie hierin definiert) angeboten und verkauft werden.

Das Unternehmen hat dem Underwriter eine Option (die „Underwriter-Option“) eingeräumt, bis zu 900.000 zusätzliche Einheiten zum Ausgabepreis zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben (oder den Erwerb durch Ersatzkäufer zu veranlassen). Die Underwriter-Option kann jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem Warrant für den Erwerb einer Stammaktie („Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,40 CAD je Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Weiterentwicklung der Goldprojekte des Unternehmens in Sonora sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten können auch in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in der betreffenden Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder kein ähnliches Dokument eingereicht werden muss.