Commerzbank auf gesundem Kurs

Zusätzliche Unterstützung liefert der viel beachtete technische Indikator RSI, der seit Mitte Oktober eine steigende Tendenz zeigt. Für den Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung wäre es allerdings wichtig, dass die Aktie zunächst das aktuelle Jahreshoch bei 37,24 Euro und anschließend auch das vorherige Hoch bei 38,40 Euro klar und nachhaltig – mindestens auf Tagesbasis – überwindet.

Das übergeordnete Bild bleibt dabei positiv. Sowohl mittel- als auch langfristige Trends sind weiterhin intakt, was die Chance auf neue Jahreshochs in den kommenden Monaten erhöht.

Gelingt dies, könnten sich weitere Kursgewinne ergeben. Zunächst wäre ein Anstieg in den Bereich von 44,30 Euro denkbar, mittel- bis langfristig sogar bis in den Bereich von 52,00 Euro. Damit würde eine seit dem Kurseinbruch im April des vergangenen Jahres laufende Aufwärtsbewegung technisch vollständig abgeschlossen.

Auf der Unterseite bleibt das Bild ebenfalls stabil. Erst ein deutlicher und nachhaltiger Rückgang unter 31,70 Euro würde die positive Einschätzung eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Rücksetzer bis auf 28,92 Euro oder sogar 25,19 Euro folgen. Anleger müssten sich dann allerdings auf eine längere Phase ohne klare Aufwärtsimpulse einstellen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 37,25 Euro

Kursziele : 44,30/52,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 35,00 Euro

Renditechance via DU5XJ6 : 260 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5XJ6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,38 - 2,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33,3206 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 33,3206 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 52,00 Euro Hebel: 14,63 Kurschance: + 260 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9NNN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,84 - 2,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,4432 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 38,4432 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

