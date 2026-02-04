TecDAX an entscheidender Marke

Gelingt dieser Schritt, könnte sich der Weg in Richtung des bisherigen Rekordhochs aus dem Juli des vergangenen Jahres bei 3.994 Punkten wieder öffnen. Bleibt die erhoffte Stabilisierung jedoch aus, droht unterhalb der genannten Unterstützung ein schneller Rückgang zunächst auf 3.511 Punkte und in der Folge sogar bis auf 3.381 Punkte, wo das letzte größere Tief aus der Korrekturphase liegt.

In dieser Woche gab es zwar erste Versuche, den laufenden Rücksetzer zu stabilisieren. Diese fanden im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone rund um 3.535 Punkte statt. Dennoch zeigte sich der TecDAX am Dienstag schwach und scheiterte daran, sich dauerhaft über zwei wichtige gleitende Durchschnittslinien EMA 50 und EMA 200 zu setzen. Genau das wäre jedoch eine wichtige Voraussetzung, um den positiven Trend fortzuführen.

An solchen charttechnisch wichtigen Stellen sollten sich Anleger auf erhöhte Schwankungen einstellen. Fehlsignale sind nicht ungewöhnlich, bevor sich schließlich wieder eine klare Richtung am Markt durchsetzt.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 3.640 Punkten

Kursziel : 3.994 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 3.560 Punkten

Renditechance via DY69AG : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY69AG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,93 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.303,26 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.303,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.605,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.994 Punkte Hebel: 11,52 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1ZPX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,99 - 3,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.878,68 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.878,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.605,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,30 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.