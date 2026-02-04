Hawesko Holding 2025: Resilienter als der Gesamtmarkt!
Trotz Gegenwind im Weinmarkt behauptet sich Hawesko 2025 mit soliden Kennzahlen, klarer Strategie und Fokus auf Effizienz, Innovation und künftiges Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Hawesko Holding SE erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von 622 Mio. € und ein EBIT von 26 Mio. €, trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 3 % im Vergleich zum Vorjahr
- Das Unternehmen entwickelte sich 2025 besser als der Gesamtmarkt, der einen Rückgang von ca. 6 % verzeichnete, und zeigte eine stärkere Dynamik im Vergleich zur Branche
- Im B2B-Segment stieg der Umsatz auf rund 203 Mio. €, während im stationären Geschäft 226 Mio. € und im E-Commerce 193 Mio. € erzielt wurden, wobei der E-Commerce-Umsatz um 7 % sank
- Trotz des Umsatzrückgangs blieb die operative Profitabilität mit einer EBIT-Marge von 4,1 % nahezu auf Vorjahresniveau (5,0 %)
- Das Unternehmen arbeitet seit 2024 an einem Wachstums- und Kostensenkungsprogramm, das ab 2026 positive Effekte in der Ergebnisentwicklung zeigen soll, inklusive innovativer Marktplatzmodelle und KI-gestützter Werbung
- Hawesko plant, auch im Jahr 2026 aktiv bei der Markt-Konsolidierung mitzuwirken, gestützt auf einen hohen Cashflow und eine optimierte Kostenstruktur, um Opportunitäten in Deutschland und Europa zu nutzen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hawesko Holding ist am 28.04.2026.
Der Kurs von Hawesko Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.
Plus.
-1,00 %
-0,50 %
+4,96 %
-2,43 %
-16,25 %
-55,92 %
-55,13 %
-50,17 %
-4,77 %
