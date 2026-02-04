    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Handwerk kritisiert Hängepartie um Gebäudeenergiegesetz

    Foto: Ausbau einer alten Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat vor zu starken Änderungen bei der Reform des Gebäudeenergiegesetzes gewarnt.

    "Viele Handwerksbetriebe wären froh, wenn die Förderung einfach weiterläuft, und man dieses Gesetz umbenennt", sagte Dittrich den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (Mittwochsausgaben). Zugleich warnte er vor Verunsicherung für Betriebe und Verbraucher: "Die Hängepartie um das Gebäudeenergiegesetz muss beendet werden. Es wäre gut, wenn es eine klare Entscheidung gibt und damit dann Planbarkeit und Verlässlichkeit."

    Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) sagte ebenfalls, er könne sich auch grundlegende Reformen vorstellen. "Wenn der Strompreis für alle gesenkt würde, wie es die Regierung versprochen hatte, dann könnte man vermutlich auch die Förderung etwas zurückfahren, weil sich dann die Wärmepumpe oder das E-Auto rechneten", sagte Dittrich.


    Verfasst von Redaktion dts
