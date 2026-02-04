BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der konservative Ausblick des Labor- und Pharmazulieferers führe zu niedrigeren Schätzungen, aber auch zu mehr Klarheit vor dem Mitte März anstehenden Kapitalmarkttag. Dies sei für die Aktien positiv, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 251,1EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

