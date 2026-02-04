    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuper Micro Computer AktievorwärtsNachrichten zu Super Micro Computer

    Zurück auf Kurs?

    3221 Aufrufe 3221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal

    Getrieben vom KI-Boom überrascht Super Micro mit starken Quartalszahlen und sorgt damit für einen Kurssprung der Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Super Micro überrascht mit Rekordumsatz von 12,7 Mrd.
    • Aktie springt um 7% auf 31,73 US-Dollar nach oben.
    • Optimistischer Ausblick: 40 Mrd. Umsatz bis 2026.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Zurück auf Kurs? - Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Super Micro Computer hat nach Vorlage überraschend starker Quartalszahlen deutlich zugelegt. Das Papier des US-Serverherstellers beendete den Handel rund sieben Prozent höher bei 31,73 US-Dollar, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar übertroffen hatte.

    Der Anbieter von Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur, Super Micro Computer, profitiert weiterhin massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz und den damit verbundenen Ausbau von Rechenzentren weltweit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Super Micro Computer!
    Long
    25,58€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 6,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,67€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 6,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rekordumsatz dank nachgeholter Aufträge

    Im zweiten Geschäftsquartal meldete Super Micro einen Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert und ein Anstieg von 123 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis lag bei 69 Cent je Aktie. Analysten hatten laut FactSet im Schnitt lediglich mit 10,4 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 49 Cent je Aktie gerechnet.

    Besonders positiv nahmen Investoren zur Kenntnis, dass ein Teil der im Vorjahr verschobenen Aufträge nun tatsächlich verbucht wurde. Im Vorquartal hatte Super Micro noch enttäuscht, als rund 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz wegen kurzfristiger Designänderungen eines Großkunden in das Dezemberquartal verschoben worden waren.

    Margendruck trotz Boomgeschäft

    Trotz der starken Erlöse blieb ein zentraler Schwachpunkt bestehen: die Marge. Die Bruttomarge sank im Dezemberquartal auf 6,3 Prozent, nach 9,3 Prozent im Vorquartal und unterhalb der zuvor in Aussicht gestellten 6,5 Prozent.

    Konzernchef Charles Liang sprach von kurzfristigem Margendruck durch den Kundenmix und anhaltende Probleme in der Lieferkette. Langfristig sieht er das Unternehmen jedoch besser positioniert.

    Analysten verweisen zudem auf externe Belastungsfaktoren. In einer aktuellen Einschätzung schrieb Dan Ives von Wedbush Securities, dass die zuletzt stark gestiegenen Speicherchippreise für Super Micro größere Gegenwinde bedeuten könnten als für Wettbewerber. Grund sei die vergleichsweise opportunistische Beschaffungsstrategie des Unternehmens. Hinzu kommt, dass das margenärmere Geschäft mit großvolumigen KI-Server-Clustern weniger Profit abwirft als das klassische Enterprise-Server-Segment.

    Optimistischer Ausblick überrascht erneut

    Auch der Ausblick fiel besser aus als erwartet. Für das laufende Quartal stellt Super Micro einen Umsatz von mindestens 12,3 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Wall Street hatte lediglich mit rund 10,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2026, das im Juni endet, prognostiziert das Unternehmen nun Erlöse von mindestens 40 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als die bisherige Prognose von 36 Milliarden US-Dollar und oberhalb der Markterwartung von etwa 36,4 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,33 % und einem Kurs von 27,77EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zurück auf Kurs? Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal Getrieben vom KI-Boom überrascht Super Micro mit starken Quartalszahlen und sorgt damit für einen Kurssprung der Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     