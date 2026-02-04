Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal

Der Anbieter von Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur, Super Micro Computer, profitiert weiterhin massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz und den damit verbundenen Ausbau von Rechenzentren weltweit.

Die Aktie von Super Micro Computer hat nach Vorlage überraschend starker Quartalszahlen deutlich zugelegt. Das Papier des US-Serverherstellers beendete den Handel rund sieben Prozent höher bei 31,73 US-Dollar, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar übertroffen hatte.

Rekordumsatz dank nachgeholter Aufträge

Im zweiten Geschäftsquartal meldete Super Micro einen Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert und ein Anstieg von 123 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis lag bei 69 Cent je Aktie. Analysten hatten laut FactSet im Schnitt lediglich mit 10,4 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 49 Cent je Aktie gerechnet.

Besonders positiv nahmen Investoren zur Kenntnis, dass ein Teil der im Vorjahr verschobenen Aufträge nun tatsächlich verbucht wurde. Im Vorquartal hatte Super Micro noch enttäuscht, als rund 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz wegen kurzfristiger Designänderungen eines Großkunden in das Dezemberquartal verschoben worden waren.

Margendruck trotz Boomgeschäft

Trotz der starken Erlöse blieb ein zentraler Schwachpunkt bestehen: die Marge. Die Bruttomarge sank im Dezemberquartal auf 6,3 Prozent, nach 9,3 Prozent im Vorquartal und unterhalb der zuvor in Aussicht gestellten 6,5 Prozent.

Konzernchef Charles Liang sprach von kurzfristigem Margendruck durch den Kundenmix und anhaltende Probleme in der Lieferkette. Langfristig sieht er das Unternehmen jedoch besser positioniert.

Analysten verweisen zudem auf externe Belastungsfaktoren. In einer aktuellen Einschätzung schrieb Dan Ives von Wedbush Securities, dass die zuletzt stark gestiegenen Speicherchippreise für Super Micro größere Gegenwinde bedeuten könnten als für Wettbewerber. Grund sei die vergleichsweise opportunistische Beschaffungsstrategie des Unternehmens. Hinzu kommt, dass das margenärmere Geschäft mit großvolumigen KI-Server-Clustern weniger Profit abwirft als das klassische Enterprise-Server-Segment.

Optimistischer Ausblick überrascht erneut

Auch der Ausblick fiel besser aus als erwartet. Für das laufende Quartal stellt Super Micro einen Umsatz von mindestens 12,3 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Wall Street hatte lediglich mit rund 10,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2026, das im Juni endet, prognostiziert das Unternehmen nun Erlöse von mindestens 40 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als die bisherige Prognose von 36 Milliarden US-Dollar und oberhalb der Markterwartung von etwa 36,4 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,33 % und einem Kurs von 27,77EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.





Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!