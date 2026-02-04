    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDigital Turbine AktievorwärtsNachrichten zu Digital Turbine

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digital Turbine Aktie weiter im Aufwärtstrend - +26,43 % - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Digital Turbine Aktie bisher um +26,43 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Digital Turbine Aktie.

    Besonders beachtet! - Digital Turbine Aktie weiter im Aufwärtstrend - +26,43 % - 04.02.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Digital Turbine ist ein führender Anbieter im Bereich der mobilen Werbetechnologie, spezialisiert auf App-Installationsdienste und Monetarisierungsplattformen. Hauptkonkurrenten sind IronSource, AppLovin und Unity Technologies. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Plattform für App-Entwicklung und -Verbreitung.

    Digital Turbine aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Digital Turbine Aktie. Mit einer Performance von +26,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Digital Turbine Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,3000, mit einem Plus von +26,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Digital Turbine in den letzten drei Monaten Verluste von -8,16 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,01 % gewonnen.

    Digital Turbine Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,02 %
    1 Monat +29,58 %
    3 Monate -8,16 %
    1 Jahr +104,28 %

    Informationen zur Digital Turbine Aktie

    Es gibt 112 Mio. Digital Turbine Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,95 Mio. € wert.

    PayPal, Digital Turbine & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    The Trade Desk Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Unity Software notiert im Plus, mit +0,43 %.

    Digital Turbine Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Digital Turbine Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Digital Turbine Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Digital Turbine

    +24,00 %
    +17,02 %
    +29,58 %
    -8,16 %
    +104,28 %
    -69,01 %
    -92,00 %
    +40,52 %
    ISIN:US25400W1027WKN:A14MRK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Digital Turbine Aktie weiter im Aufwärtstrend - +26,43 % - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Digital Turbine Aktie bisher um +26,43 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Digital Turbine Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     