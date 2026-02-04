Digital Turbine Aktie weiter im Aufwärtstrend - +26,43 % - 04.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Digital Turbine Aktie. Mit einer Performance von +26,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Digital Turbine Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,3000€, mit einem Plus von +26,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Digital Turbine ist ein führender Anbieter im Bereich der mobilen Werbetechnologie, spezialisiert auf App-Installationsdienste und Monetarisierungsplattformen. Hauptkonkurrenten sind IronSource, AppLovin und Unity Technologies. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Plattform für App-Entwicklung und -Verbreitung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Digital Turbine in den letzten drei Monaten Verluste von -8,16 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,01 % gewonnen.

Digital Turbine Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,02 % 1 Monat +29,58 % 3 Monate -8,16 % 1 Jahr +104,28 %

Informationen zur Digital Turbine Aktie

Es gibt 112 Mio. Digital Turbine Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,95 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Trade Desk Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Unity Software notiert im Plus, mit +0,43 %.

Digital Turbine Aktie jetzt kaufen?

Ob die Digital Turbine Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Digital Turbine Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.