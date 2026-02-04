    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Besonders beachtet!

    733 Aufrufe 733 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk Aktie leidet unter Verkäufen - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -1,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie leidet unter Verkäufen - 04.02.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -1,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,89, mit einem Minus von -1,87 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Novo Nordisk Aktionäre einen Verlust von -1,45 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Novo Nordisk einen Rückgang von -4,75 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,00 %
    1 Monat -6,96 %
    3 Monate -1,45 %
    1 Jahr -47,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die von Unsicherheiten und einer möglichen Kurskompression von 15% geprägt ist. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich einer bevorstehenden Dividendenkürzung und der Marktstrategie, insbesondere in Bezug auf Preissenkungen. Während einige eine Erholung ab 2027 erwarten, haben andere bereits Verluste realisiert und sind skeptisch gegenüber der zukünftigen Entwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,88 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk initiates 2026 share repurchase programme


    Bagsværd, Denmark, 4 February 2026 –The execution of Novo Nordisk A/S’ overall share repurchase programme for 2026 of up to DKK 15 billion will be initiated on 4 February 2026. As part of this, Novo Nordisk A/S today initiates a new share repurchase …

    PayPal, Digital Turbine & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 28.01.-04.02.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -3,17 %
    -23,29 %
    -10,79 %
    -1,45 %
    -47,90 %
    -34,02 %
    +38,50 %
    +78,26 %
    +2.367,46 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Novo Nordisk Aktie leidet unter Verkäufen - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -1,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     