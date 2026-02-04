Milliarden-Move: Dieser Rückkauf sorgt für mächtig Wirbel!

Der Konzernumsatz belief sich im Schlussquartal auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Damit traf die UBS exakt die Prognosen der Analysten. Im Vorquartal hatte der Umsatz noch bei 12,8 Milliarden US-Dollar gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 500 Millionen US-Dollar.

Die Schweizer Großbank UBS hat im vierten Quartal die Gewinnerwartungen klar übertroffen. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut CNBC lediglich mit 919 Millionen US-Dollar gerechnet.

Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie um 2,18 Prozent auf 41,19 Euro zu (Stand 8:32 Uhr MEZ).

Milliarden-Rückkauf geplant

Die UBS kündigte zugleich an, im Jahr 2026 Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Das Institut erklärte, man plane darüber hinaus weitere Rückkäufe. Damit unterstreicht die Bank ihren Fokus auf Kapitalrückführungen an die Aktionäre.

Die harte Kernkapitalquote, gemessen an der Common-Equity-Tier-1-Quote, lag im vierten Quartal bei 14,4 Prozent. Im dritten Quartal hatte sie noch 14,8 Prozent betragen.

Ermotti sieht die Bank auf Kurs

Konzernchef Sergio Ermotti verwies auf die gestiegene Vermögensbasis der Bank. Die verwalteten Vermögen der Gruppe hätten erstmals die Marke von 7 Billionen US-Dollar überschritten. "Wir haben unsere starke Kapitalposition beibehalten und unsere Kapitalrückzahlungsverpflichtungen im Laufe des Jahres mit einer erhöhten Dividende, ergänzt durch Aktienrückkäufe, erfüllt", sagte Ermotti in einer Mitteilung. Zudem erklärte er:

"Wir sind auf dem besten Weg, unsere Ausstiegsziele für 2026 und unsere mittelfristigen Ambitionen zu erreichen."

Ermotti, der nach Abschluss der Integration der Credit Suisse im April kommenden Jahres zurücktreten will, sprach von "großen Fortschritten" bei "einer der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens".

Analyst lobt Ergebnis, warnt aber vor Belastung

Johann Scholtz, Senior-Aktienanalyst bei Morningstar, bewertete die Zahlen positiv. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien erneut stark ausgefallen. Im Gespräch mit CNBCs "Europe Early Edition" sagte Scholtz, die UBS habe die Integration der Credit Suisse gut umgesetzt. Zugleich warnte er jedoch vor einem "gewissen Überhang" für den Aktienkurs durch die Kapitalanforderungen in der Schweiz.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 41,08EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.