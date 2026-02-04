    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    Finanzwelt im Aufruhr

    1797 Aufrufe 1797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Move: Dieser Rückkauf sorgt für mächtig Wirbel!

    Die UBS überrascht mit einem starken Quartalsergebnis und kündigt milliardenschwere Rückkäufe an. Zugleich rücken offene regulatorische Fragen in den Fokus.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS übertrifft Gewinnerwartungen mit 1,2 Mrd. USD.
    • Geplante Aktienrückkäufe von mindestens 3 Mrd. USD.
    • CEO Ermotti sieht Fortschritte bei Credit Suisse-Integration.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Finanzwelt im Aufruhr - Milliarden-Move: Dieser Rückkauf sorgt für mächtig Wirbel!
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Schweizer Großbank UBS hat im vierten Quartal die Gewinnerwartungen klar übertroffen. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut CNBC lediglich mit 919 Millionen US-Dollar gerechnet.

    Der Konzernumsatz belief sich im Schlussquartal auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Damit traf die UBS exakt die Prognosen der Analysten. Im Vorquartal hatte der Umsatz noch bei 12,8 Milliarden US-Dollar gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 500 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Short
    37,98€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    35,48€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie um 2,18 Prozent auf 41,19 Euro zu (Stand 8:32 Uhr MEZ).

    UBS Group

    -0,92 %
    +1,65 %
    +4,25 %
    +28,69 %
    +57,44 %
    +57,44 %
    +57,44 %
    +202,33 %
    +79,07 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

    Milliarden-Rückkauf geplant

    Die UBS kündigte zugleich an, im Jahr 2026 Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Das Institut erklärte, man plane darüber hinaus weitere Rückkäufe. Damit unterstreicht die Bank ihren Fokus auf Kapitalrückführungen an die Aktionäre.

    Die harte Kernkapitalquote, gemessen an der Common-Equity-Tier-1-Quote, lag im vierten Quartal bei 14,4 Prozent. Im dritten Quartal hatte sie noch 14,8 Prozent betragen.

    Ermotti sieht die Bank auf Kurs

    Konzernchef Sergio Ermotti verwies auf die gestiegene Vermögensbasis der Bank. Die verwalteten Vermögen der Gruppe hätten erstmals die Marke von 7 Billionen US-Dollar überschritten. "Wir haben unsere starke Kapitalposition beibehalten und unsere Kapitalrückzahlungsverpflichtungen im Laufe des Jahres mit einer erhöhten Dividende, ergänzt durch Aktienrückkäufe, erfüllt", sagte Ermotti in einer Mitteilung. Zudem erklärte er:

    "Wir sind auf dem besten Weg, unsere Ausstiegsziele für 2026 und unsere mittelfristigen Ambitionen zu erreichen."

    Ermotti, der nach Abschluss der Integration der Credit Suisse im April kommenden Jahres zurücktreten will, sprach von "großen Fortschritten" bei "einer der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens".

    Analyst lobt Ergebnis, warnt aber vor Belastung

    Johann Scholtz, Senior-Aktienanalyst bei Morningstar, bewertete die Zahlen positiv. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien erneut stark ausgefallen. Im Gespräch mit CNBCs "Europe Early Edition" sagte Scholtz, die UBS habe die Integration der Credit Suisse gut umgesetzt. Zugleich warnte er jedoch vor einem "gewissen Überhang" für den Aktienkurs durch die Kapitalanforderungen in der Schweiz.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 41,08EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Finanzwelt im Aufruhr Milliarden-Move: Dieser Rückkauf sorgt für mächtig Wirbel! Die UBS überrascht mit einem starken Quartalsergebnis und kündigt milliardenschwere Rückkäufe an. Zugleich rücken offene regulatorische Fragen in den Fokus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     