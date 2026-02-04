    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen

    • Zwei Tote und zwei Verletzte durch Drohnenangriffe.
    • Angriffe in Wassylkiwka: Häuser und Stromleitungen beschädigt.
    • Nikopol ebenfalls unter Beschuss, Infrastruktur betroffen.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DNIPRO (dpa-AFX) - In der ukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach Behördenangaben zwei Menschen infolge russischer Drohnenangriffe ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Die Drohnen schlugen in der Gemeinde Wassylkiwka im Osten der Region ein, teilte Gouverneur Olexander Hanscha bei Telegram mit. Es seien Feuer ausgebrochen, ein Privathaus zerstört und drei weitere beschädigt worden. Daneben habe es mehrere Autos und eine Stromleitung getroffen. Wassylkiwka liegt weniger als 50 Kilometer von der Front entfernt.

    Einmal mehr gerieten auch die Stadt Nikopol und die anliegenden Gemeinden in der Nacht unter Drohnen- und Artilleriebeschuss, wie Hanscha mitteilte. Demnach wurden Infrastrukturobjekte und Stromleitungen beschädigt. Nikopol liegt am Fluss Dnipro auf der gegenüberliegenden Seite des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja./bal/DP/mis





    dpa-AFX
