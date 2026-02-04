JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert. Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 168,4EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 172,37 € , was eine Steigerung von +3,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer