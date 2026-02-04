JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert. Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 168,4EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
