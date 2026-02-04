Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
- Goldpreis steigt auf über 5.000 US-Dollar.
- Silberpreis erholt sich auf 89,20 US-Dollar.
- Banken prognostizieren Goldpreis bis 6.000 US-Dollar.
LONDON (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Mittwoch ihre Erholung nach den jüngsten Turbulenzen fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg in der vergangenen Nacht an der Metallbörse in London wieder auf mehr als 5.000 US-Dollar. Am Morgen lag der Preis bei 5.067 Dollar und damit etwa 122 Dollar oder rund 2,5 Prozent höher als am Vortag.
Die Notierung näherte sich damit tendenziell wieder dem Rekordhoch, das Ende Januar bei 5.595 Dollar erreicht worden war. Am vergangenen Freitag und am Montag war der Goldpreis scharf eingebrochen und hatte zu Beginn der Woche bei 4.402 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.
Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber, das den Erholungskurs am Morgen ebenfalls fortsetzte. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.
Ein wesentlicher Grund für die jüngsten Turbulenzen bei Edelmetallen sind Kursbewegungen beim US-Dollar. Hinzu kommen Spekulanten, die auf noch höhere Metallpreise gewettet hatten und damit auf dem falschen Fuß erwischt worden waren. Marktbeobachter verwiesen auf chinesische Fonds und westliche Privatanleger, die große Positionen in Edelmetallen aufgebaut hätten. Ein plötzlicher Preiseinbruch hatte demnach während des asiatischen Handels am Freitag begonnen und sich bis in den Wochenbeginn fortgesetzt.
Viele Banken gehen von einer Erholung des Goldpreises aus. Die Deutsche Bank hatte am Montag ihre Prognose bekräftigt, dass der Goldpreis im Lauf des Jahres bis auf 6.000 US-Dollar pro Unze steigen kann. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten den Goldpreis Ende des Jahres bei 5.400 US-Dollar./jkr/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Silber - CG3AB1 - XD0002746952
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Silber. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schwarz auf weiß...das ist meine Glaskugel, nach der ich Entscheidungen treffe. Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21690/board/20260201160825-screenshot-2026-02-01-113206.jpg
Wie erwartet, die erste Bank hat es erwischt.....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
In den Medien liest man, dass die Nominierung von Kevin Warsh der Ausschlag für den Absturz heute war. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe da eine andere Theorie. Wenn Gold/Silber heute bei 5400/110 geschlossen hätte und die Jets an diesem Wochenende fliegen, wo würde der Preis Montag stehen? Bei 6000/150? Das konnte man nicht zulassen, daher die Aktion heute, viele KO-Scheine geschreddert, Privatanleger verunsichert. Ist aber nur so'n Gedanke. Fundamental hat sich nichts verändert.