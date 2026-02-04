Aktien Frankfurt Ausblick
Lage beruhigt sich weiter - Dax steigt moderat
- Nervosität am Aktienmarkt lässt nach, Dax leicht im Plus.
- Gold- und Silberpreise erholen sich nach Korrektur.
- Infineon steigert Investitionen in KI, Aktien steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. So erholen sich die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, weiter.
Der Dax wird am Mittwoch moderat im Plus erwartet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Leitindex einen Anstieg um 0,2 Prozent auf 24.831 Punkte.
Ein weiterer Versuch, über die 25.000-Punkte-Marke zurückzukehren, zeichnet sich damit zunächst nicht ab. Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten.
Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen. Derweil ist der Ort für geplante Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nach Aussagen aus Teheran noch nicht festgelegt.
Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang größten Dax-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet.
Zudem richten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss auf die der Google-Mutterkonzern Alphabet . Infineon verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft sank zwar, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet.
Angesichts des Booms im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr erhöht Infineon zudem seine Investitionen kräftig. Damit soll der Ausbau von Fertigungskapazitäten für die Stromversorgungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden. Im vorbörslichen Handel kamen die Nachrichten bei den Anlegern unter dem Strich gut an: Die Aktien notierten auf der Plattform Tradegate gut zwei Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag.
Die Papiere von PVA Tepla hingegen blieben auf Talfahrt und sackten auf Tradegate um mehr als neun Prozent ab. Das Technologieunternehmen hatte im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Zudem enttäuschte der Ausblick./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -14,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,31 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 202,85 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -8,74 %/+58,19 % bedeutet.
Versteh ich gut – nach über 30 Jahren Börsenerfahrung ohne Linien, Wellen und sonstige „Kaffeesatz-Kunst“ darf man das Ganze auch mal deutlich benennen 😉
Und ja: Mit gesundem Menschenverstand, Geduld und unternehmerischem Denken sind viele sehr weit gekommen – dein Telekom-Beispiel von 1996 spricht da für sich. Respekt dafür.
Vielleicht nur ein Gedanke für das Forum:
Auch wenn man selbst von Charttechnik & Co. nichts hält, schadet es nicht, die Leute respektvoll zu behandeln, die damit arbeiten. Für manche ist es Werkzeug, für andere eben Ballast – am Ende zählt, dass jeder seinen eigenen Weg findet und damit klarkommt.
Kurz gesagt:
Du musst den „Scheixxxx“ nicht können oder mögen – aber ein sachlicher Ton hilft allen. Dann bleibt die Diskussion interessant statt unerquicklich.
Klassischer Murmeltiertag.... unser täglich Märchen gib uns heute. 🤡 🥳 🥂 🥸