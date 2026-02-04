    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Tech-Meltdown

    "SaaSpocalypse" Anthropic-KI lässt Softwareaktien rund um den Globus crashen

    Die neue KI von Anthropic hat eine weltweite Verkaufswelle ausgelöst: Softwareaktien stürzen ab, selbst Branchengrößen kommen unter Druck. Anleger flüchten in Panik aus dem gesamten Tech-Sektor.

    Tech-Meltdown - "SaaSpocalypse" Anthropic-KI lässt Softwareaktien rund um den Globus crashen
    Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Ein globaler Ausverkauf im Technologiesektor hat am Mittwoch die Softwaremärkte von Tokio bis Bangalore erschüttert. Auslöser war erneut die Angst vor einer KI-Disruption, die inzwischen nicht mehr nur einzelne Nischen betrifft, sondern das Fundament vieler etablierter Softwaremodelle infrage stellt. Nachdem in den USA am Vortag bereits Adobe, Salesforce, Intuit, ServiceNow, Autodesk, Palo Alto Networks, Microsoft und Oracle teils deutlich zweistellige Verluste hinnehmen mussten, setzten Anleger ihre Verkäufe quer über die Welt fort.

    Besonders hart traf es Asiens große IT-Dienstleister: Tata Consultancy Services verlor 6 Prozent, Infosys 8 Prozent, während in Japan TIS fast 16 Prozent einbrach. Auch chinesische Softwarewerte rutschten ab; Kingdee fiel über 12 Prozent, Tencent mehr als 3 Prozent. Europas Daten- und Analyseanbieter gerieten ebenfalls massiv unter Druck: Die London Stock Exchange Group verlor 13 Prozent, Thomson Reuters brach um fast 16 Prozent ein – der stärkste Tagesverlust seit Beginn der Aufzeichnungen.

    Der Hintergrund ist klar: Anthropic hat sein KI-System Claude Cowork um neue Tools erweitert, die juristische Arbeit, Recherche, Analyse und interne Unternehmensprozesse automatisieren können. Viele Investoren sehen darin ein unmittelbares Risiko für das klassische "Sitzplatzmodell", bei dem Softwareanbieter pro Nutzer abrechnen. Die Sorge: Unternehmen könnten künftig mit deutlich weniger Lizenzen auskommen – oder bestimmte Programme gar nicht mehr benötigen. Händler sprachen bereits von einer "SaaSpocalypse".

    Dazu kommen technische Faktoren. Der SPDR Software & Services ETF verzeichnete mit –5,7 Prozent seinen schlechtesten Tag seit April 2025. Der S&P North American Software Index ist im Januar um 15 Prozent gefallen – der größte Monatsverlust seit Oktober 2008. Gleichzeitig blieb die Gewinnsaison schwach: Nur 67 Prozent der Softwareunternehmen im S&P 500 übertrafen die Umsatzerwartungen, deutlich weniger als der Technologiesektor insgesamt.

    In den USA drückten die Verluste die großen Indizes geschlossen ins Minus. Der S&P 500 fiel um 0,8 Prozent, der Nasdaq gab 1,4 Prozent ab. Anleger fürchten eine zu starke Abhängigkeit der Wirtschaft von KI-Investitionen und einer kleinen Gruppe wohlhabender Konsumenten. Die erhöhte Bewertung der Tech-Schwergewichte verstärkt die Nervosität: Schon moderate Enttäuschungen – wie jüngst die verlangsamte Cloud-Dynamik bei Microsoft – reichen für heftige Umschichtungen.

    Einige Fondsmanager sehen den stark überverkauften Zustand des Sektors inzwischen als Chance. Doch Analysten warnen: Die Marktstruktur habe sich durch KI grundlegend verändert – die nächsten Wochen dürften volatil bleiben, bis klarer wird, welche Geschäftsmodelle in der neuen Realität bestehen können.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



