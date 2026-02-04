    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Schwacher Ausblick setzt Novo Nordisk unter Kursdruck

    • Novo Nordisk-Aktie fällt um über 15 Prozent.
    • Umsatzprognose liegt 7-10% unter Konsensschätzungen.
    • Wegovy leidet unter Preisrückgang und Medicaid-Einschränkungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf sinkende Umsätze des Pharmaherstellers Novo Nordisk dürfte den Kurs der Aktie am Mittwoch schwer belasten. Die auch auf Tradegate gehandelten Papiere büßten am Morgen umgerechnet mehr als 15 Prozent auf umgerechnet 312 dänische Kronen ein, bei bislang gut 115.000 gehandelten Aktien. Heimatbörse des Unternehmens ist Kopenhagen.

    Der Ausblick der Dänen impliziere, dass bereinigter Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie um 7 bis 10 Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen liegen dürfte, kalkulierte Analyst Graham Parry von der Citigroup. Der Gegenwind betreffe vor allem das Abnehmmittel Wegovy in den USA. Hier belasteten niedrigere Preise, Einschränkungen beim Gesundheitsprogramm Medicaid und rückläufige Trends bei der injizierbaren Version des Medikaments./bek/mis

    Novo Nordisk

    -3,61 %
    -23,29 %
    -10,79 %
    -1,45 %
    -47,90 %
    -34,02 %
    +38,50 %
    +78,26 %
    +2.356,42 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 42,03 auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 136,76 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +556,22 %/+959,67 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen von Preisreduzierungen (Spritze von $1000 auf $400, Pille ~$150) für Umsatzwachstum und Gewinn, einen schwächeren Ausblick für 2026 mit möglicher Konsolidierung und moderater Erholung 2027, Diskurse zu 170k Pillennutzern, Margeneinbußen durch CVS-Deal, Konkurrenz durch Lilly sowie Kursrisiken und Einstiegsgelegenheiten (z. B. ~40€ bis Absturz-Szenarien).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

