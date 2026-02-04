Green Bridge Metals erzielt 4 Mio. C$ bei Privatplatzierung
Green Bridge Metals stärkt seine Finanzbasis: Eine frische Privatplatzierung bringt Millionen ein und holt einen prominenten Bergbauinvestor an Bord.
- Green Bridge Metals Corp. hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 33.333.333 Einheiten zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von 4 Millionen C$ erzielt.
- Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der bis zum 3. Februar 2029 zum Preis von 0,15 C$ ausgeübt werden kann.
- Der Nettoerlös wird zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.
- Der bekannte Bergbauinvestor Russell Starr hat 6.000.000 Einheiten erworben und ist dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten.
- Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.
- Green Bridge Metals konzentriert sich auf die Erschließung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika, insbesondere im Konzessionsgebiet Serpentine und dem South Contact District.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1865EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,18 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1895EUR das entspricht einem Plus von +1,61 % seit der Veröffentlichung.
