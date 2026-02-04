77 0 Kommentare Nota AI schließt Deal mit FuriosaAI: Neue KI-Optimierung für Rechenzentren

Wenn KI-Modelle schlanker, schneller und zugleich präzise werden, steckt oft mehr dahinter als nur neue Chips – wie die Partnerschaft von Nota AI und FuriosaAI zeigt.

Nota AI hat einen Vertrag mit FuriosaAI über die Lieferung seiner KI-Modeloptimierungsplattform „NetsPresso“ für den Hochleistungs-Chip „RNGD“ unterzeichnet.

„NetsPresso“ reduziert die Größe von KI-Modellen um bis zu 90 %, während die Genauigkeit erhalten bleibt, und verbessert die Inferenzleistung der KI-Modelle.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Optimierungstechnologie von Nota AI auf Rechenzentren und Hochleistungsrechner zu erweitern und damit den Markt für KI-Optimierung zu vergrößern.

Es wurde eine strategische Partnerschaft aufgebaut, die die Kombination von Nota Vision Agent (NVA) und RNGD umfasst, um ein Geschäftsmodell für den Ausbau der Umsätze zu schaffen.

FuriosaAI erwartet, durch die Optimierungslösungen von Nota AI die Wettbewerbsfähigkeit seiner NPU-Produkte in verschiedenen Industrien zu steigern.

Nota AI plant, durch diese Kooperation neue Geschäftsmöglichkeiten in Bereichen wie physikalischer KI zu erschließen und leistungsstarke, leichte KI-Modelle in Paketlösungen anzubieten.





Lesen Sie auch Tech-Meltdown "SaaSpocalypse" Anthropic-KI lässt Softwareaktien rund um den Globus crashen Finanzwelt im Aufruhr Milliarden-Move: Dieser Rückkauf sorgt für mächtig Wirbel! Zurück auf Kurs? Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal Gute Zahlen reichen nicht AMD Aktie stürzt nach ernüchterndem KI-Ausblick ab





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.