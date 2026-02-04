BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte