    BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Philippe Lorrain
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1070
    Kursziel alt: 1050
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



