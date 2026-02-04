BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



