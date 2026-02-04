JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der jüngsten Stahlmaßnahmen der EU falle Wertschöpfung im Bereich Steel Europe leichter, schrieb Tommaso Castello am Dienstagabend. Thyssen sei allerdings eine "Event-Aktie", die nun weitere Kurstreiber brauche. Sie könnten durch einen Verkauf von Steel Europe oder/und TK Elevator oder den Börsengang dieser Aufzugsparte entstehen./rob/ag/ajx
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
