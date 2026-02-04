ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft SAP auf "Overweight" ein.
- Stimmung in der europäischen Softwarebranche schlecht.
- KI-Thema sorgt für Unsicherheit bei Anlegern.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert. Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 168,2 auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -14,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,31 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 202,85 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+58,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
S/4HANA für Großunternehmen wird weiterhin cloud- oder rechenzentrumsbasiert betrieben, mit KI als zentraler Komponente. S/4HANA ist kein einzelnes Programm, sondern das digitale Nervensystem des gesamten SAP-Ökosystems.
SAP handelt auch nicht naiv, indem sie den Weg in die Cloud anbietet, ohne die notwendige Infrastruktur zu planen oder bereitzustellen. Das Unternehmen hat ein solides Quartal abgeliefert, eine stabile Performance geliefert und es gibt absolut keinen Anlass für Panik. Geben wir SAP einfach die Zeit, das umzusetzen.
Das kannst du ins lächerliche ziehen - aber Microsoft (als top4) ist rund 1,5 mal soviel Wert wie der ganze DAX 40 völlig verrückt oder nicht?
„1995 zeigt sich, dass die norddeutsche Firma Enercon Opfer von Wirtschaftsspionage geworden war: Enercon stellt Windkraftanlagen her und hatte Anfang der neunziger Jahre eine Anlage entwickelt, mit der weitaus preiswerterer Alternativstrom erzeugt werden konnte. Aus den erwarteten Exportgewinnen wurde allerdings nichts: Eine amerikanische Konkurrenzfirma beanspruchte die Erfindung für sich und ließ Enercon per Gerichtsbeschluss verbieten, seine Anlagen in den USA zu verkaufen.“
Heute Panik?