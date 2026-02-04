JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 168,2 auf Tradegate (04. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -14,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,31 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 202,85 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+58,02 % bedeutet.