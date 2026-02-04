Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat

Jetzt bietet Zurich je Beazley-Aktie 1.310 britische Pence in bar und legt noch einen Dividendenzuschlag drauf, der die Offerte auf bis zu 1.335 Pence steigen lässt. Dieses Angebot bewerte den Spezialversicherer mit rund 8,0 Milliarden britischen Pfund (9,3 Mrd Euro), hieß es weiter.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich rückt der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley einen großen Schritt näher. Dazu legen die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhalten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Beide Seiten hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen einer Offerte geeinigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Kaufabsichten der Schweizer geäußert und das bisherige Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Mitte Januar hatte Zurich je Beazley-Aktie 1.280 Pence je Aktie geboten.

Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar (12,7 Mrd Euro) erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage./mk/cg/AWP/stw/stk ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 610,9 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,55 %. Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,18 Mrd.. Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 554,33CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -15,45 %/+4,39 % bedeutet.



