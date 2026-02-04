    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich erhöht Angebot für Beazley auf 1.335 Pence.
    • Verwaltungsrat von Beazley unterstützt die Übernahme.
    • Ziel: Ausbau des Spezialversicherungs-Geschäfts weltweit.
    Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich rückt der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley einen großen Schritt näher. Dazu legen die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhalten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Beide Seiten hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen einer Offerte geeinigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

    Jetzt bietet Zurich je Beazley-Aktie 1.310 britische Pence in bar und legt noch einen Dividendenzuschlag drauf, der die Offerte auf bis zu 1.335 Pence steigen lässt. Dieses Angebot bewerte den Spezialversicherer mit rund 8,0 Milliarden britischen Pfund (9,3 Mrd Euro), hieß es weiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    523,62€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    603,48€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 11,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Kaufabsichten der Schweizer geäußert und das bisherige Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Mitte Januar hatte Zurich je Beazley-Aktie 1.280 Pence je Aktie geboten.

    Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar (12,7 Mrd Euro) erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage./mk/cg/AWP/stw/stk ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 610,9 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,18 Mrd..

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 554,33CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -15,45 %/+4,39 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat Der Versicherer Zurich rückt der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley einen großen Schritt näher. Dazu legen die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhalten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Beide …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     