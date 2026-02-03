Auch das Sorgenkind Stahlsparte im Aufwind!

Für europäische Stahlkonzerne lassen die jüngsten Entwicklungen in China wichtige Rückschlüsse zu. Die EU-Kommission plant, die heimische Stahlindustrie durch deutlich höhere Zölle vor der Konkurrenz aus Fernost zu schützen. Ephrem Ravi, Experte bei der Citigroup, bezeichnete im Dezember Maßnahmen gegen Billigimporte aus Fernost als entscheidenden Wachstumstreiber für den Sektor im Jahr 2026. Zudem gibt es positive Signale aus China: Laut Ravi lagen die Lagerbestände Anfang Februar auf dem niedrigsten Stand seit neun Jahren. Zwar stiegen diese Bestände vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 17. Februar beginnt, wieder an – allerdings deutlich später als üblich. Dies deutet auf eine schwache Stahlproduktion in den Monaten Dezember und Januar hin.

Bevor die Bullen bei ThyssenKrupp ab Anfang November 2024 die Führung übernahmen, befand sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Im Zuge des Abwärtstrends ab Ende November 2023 wurde am 11. September 2024 ein Allzeittief von 1,8795 Euro erreicht. Die deutsche Industrie befand sich zu dieser Zeit in einer Stagnationsphase, und die Gefahr einer Rezession war präsent. ThyssenKrupp wurde von den Marktteilnehmern als Rüstungsunternehmen wahrgenommen, was ab Anfang November 2024 zu einem deutlichen Kursanstieg führte. Ab Mitte April 2025 bildete sich eine Seitwärtsbewegung im Kurs zwischen 5,490 Euro und 7,880 Euro aus. Der Kurssprung am 20. Oktober fiel mit dem Börsengang der Tochtergesellschaft TKMS zusammen. Zeitweise erreichte die Marktkapitalisierung von TKMS fast das Niveau der Muttergesellschaft ThyssenKrupp. Anfang Januar 2026 wurde zudem der bedeutende Widerstand bei 9,372 Euro nachhaltig überwunden. Auch die von der Gewerkschaft unterstützte Umstrukturierung der Stahlsparte trug zur Stabilisierung des ThyssenKrupp-Kurses bei. Darüber hinaus dürfte die für das Jahr 2026 geplante EU-Regelung zur Reduzierung der Stahlimporte der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

ThyssenKrupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Auch die zuvor problematische Stahlproduktion von ThyssenKrupp verzeichnete zuletzt positive Entwicklungen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ2UPP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der ThyssenKrupp AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,54 profitieren. Das Ziel sei bei 14,01 Euro angenommen (5,42 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 10,19 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,60 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ2UPP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,20 – 3,29 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 8,66 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG KO-Schwelle: 8,66 Euro akt. Kurs Basiswert: 11,84 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,42 Euro Hebel: 3,54 Kurschance: + 61 Prozent Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Siemens Energy AG Die am 14. Januar 2026 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JU8WRE auf eine steigende Aktie von Siemens Energy zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 3. Februar 2026 zum Geldkurs von 5,70 Euro und lag mit 76 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 5,30 Euro nachziehen.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.