    Super Micro Computer Aktie startet durch - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher um +11,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Super Micro Computer Aktie startet durch - 04.02.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von +11,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,17, mit einem Plus von +11,92 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der Super Micro Computer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,49 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +7,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,10 % gewonnen.

    Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,03 %
    1 Monat +0,26 %
    3 Monate -37,49 %
    1 Jahr -3,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q2‑Zahlen und eine angehobene Umsatzprognose, die kurzfristig Rückenwind geben, aber zugleich um niedrige Bruttomargen (~6,3%) und Margendruck. Diskutiert werden Bewertung (KGV ≈11,6, Marktkapitalisierung ≈17 Mrd.) sowie technische Marken: Support ~30 USD, erste Hürde 32–33 USD, Ziele 34–36 USD. Kurzfristig bullish, abhängig vom Investor‑Call und Margenaussagen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Zur Super Micro Computer Diskussion

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 597 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,80 Mrd. € wert.

    Super Micro Aktie springt nach KI-getriebenem Quartal


    Getrieben vom KI-Boom überrascht Super Micro mit starken Quartalszahlen und sorgt damit für einen Kurssprung der Aktie.

    Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    +10,85 %
    +7,33 %
    +0,26 %
    -37,49 %
    -3,41 %
    +241,14 %
    +587,50 %
    +835,76 %
    +2.144,57 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM



