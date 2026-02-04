    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEquinor AktievorwärtsNachrichten zu Equinor

    Firma überrascht Analysten

    885 Aufrufe 885 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwacher Öl- & Gaspreis: Gewinn von Ölriese sinkt, ist aber höher als erwartet

    Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem Produktionswachstum von rund 3 Prozent im Öl- und Gassektor. Die Aktie ist am Mittwoch klar im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Produktionswachstum von 3% im Öl- und Gassektor 2026.
    • Nettogewinn sank auf 1,31 Mrd. USD, EBIT um 22% gefallen.
    • Aktienrückkauf von 1,5 Mrd. USD und Dividende erhöht.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Firma überrascht Analysten - Schwacher Öl- & Gaspreis: Gewinn von Ölriese sinkt, ist aber höher als erwartet
    Foto: OpenAI

    Der Gewinn von Equinor sank im vierten Quartal aufgrund schwächerer Öl- und Gaspreise. Das Unternehmen strebt Kostensenkungen an und reduziert seine Investitionsausgaben. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) – die bevorzugte Kennzahl des Unternehmens – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Das EBIT ist damit deutlich höher, als die 5,93 Milliarden US-Dollar, mit denen Ananlysten gerechnet hatten.

    Der Nettogewinn sank von 2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Equinor kündigte an, die Betriebskosten bis 2026 um 10 Prozent zu senken und die Prognose für das organische Investitionswachstum bis 2027 um 4 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Produktionswachstum von rund 3 Prozent im Öl- und Gassektor.

    Equinor

    -0,67 %
    +1,96 %
    +7,14 %
    +6,27 %
    -3,58 %
    -18,07 %
    +47,64 %
    +91,11 %
    +146,67 %
    ISIN:NO0010096985WKN:675213

    Trotz der geringeren Gewinne kündigte das Unternehmen an, im Laufe des Jahres 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Außerdem schlug es eine Erhöhung der Quartalsdividende von 0,39 Dollar gegenüber 0,37 Dollar vor.

    Die Aktie ist am Mittwoch (9:30 Uhr MEZ) 0,63 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 22,49 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 21,96EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Firma überrascht Analysten Schwacher Öl- & Gaspreis: Gewinn von Ölriese sinkt, ist aber höher als erwartet Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem Produktionswachstum von rund 3 Prozent im Öl- und Gassektor. Die Aktie ist am Mittwoch klar im Plus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     