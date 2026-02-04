Trotz schwachem Öl- & Gaspreis: Gewinn von Ölriesen höher als erwartet

Der Gewinn von Equinor sank im vierten Quartal aufgrund schwächerer Öl- und Gaspreise. Das Unternehmen strebt Kostensenkungen an und reduziert seine Investitionsausgaben. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) – die bevorzugte Kennzahl des Unternehmens – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Das EBIT ist damit deutlich höher, als die 5,93 Milliarden US-Dollar, mit denen Ananlysten gerechnet hatten.

Der Nettogewinn sank von 2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Equinor kündigte an, die Betriebskosten bis 2026 um 10 Prozent zu senken und die Prognose für das organische Investitionswachstum bis 2027 um 4 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Produktionswachstum von rund 3 Prozent im Öl- und Gassektor.

Trotz der geringeren Gewinne kündigte das Unternehmen an, im Laufe des Jahres 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Außerdem schlug es eine Erhöhung der Quartalsdividende von 0,39 Dollar gegenüber 0,37 Dollar vor.

Die Aktie ist am Mittwoch (9:30 Uhr MEZ) 0,63 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 22,49 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 21,96EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!