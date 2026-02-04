ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Daimler Truck auf 47 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Daimler Truck auf 47 Euro.
- Analyst Kacker bevorzugt europäische Lkw-Bauer 2026.
- CO2-Maut und alte Flotte fördern Absatz in Europa.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 44,36 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +7,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,51 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -32,33 %/+12,79 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 47 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Du musst ruhiger werden,du kennst doch Trump erst mal poltern und ein paar Tage
Milliarden-Deal: Dieser Mercedes-Lkw fährt bald für die französische Armee
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/daimler-auf-diesen-mercedes-lkw-setzt-das-franzoesische-militaer/?utm_source=outbrain&utm_medium=exchange&utm_campaign=bild&dicbo=v4-ROH5Mk6-1078425718-1&cid=kooperation.home.outbrain.desktop.SF_12.ff.bild