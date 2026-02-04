JPMorgan hebt Ziel für Daimler Truck auf 47 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 44,36 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +7,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,51 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -32,33 %/+12,79 % bedeutet.