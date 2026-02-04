JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 35,54 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +9,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,83 %.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 17,77 Mrd..

TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -16,15 %/+0,61 % bedeutet.