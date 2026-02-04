ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
- JPMorgan belässt Traton auf "Neutral" mit 30 Euro.
- Europäische Lkw-Bauer bevorzugt gegenüber Nordamerika.
- CO2-Maut und alte Flotte fördern Absatz in Europa.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 35,54 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +9,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,83 %.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 17,77 Mrd..
TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -16,15 %/+0,61 % bedeutet.
