Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 75,44 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 13,49 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -14,16 %/+8,29 % bedeutet.