    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

    • Jefferies belässt PVA Tepla auf "Buy" mit 31 Euro.
    • Auftragseingang übertrifft Erwartungen um 50 Prozent.
    • Ausblick auf 2026 wird als negativ eingeschätzt.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

    PVA TePla

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,83 % und einem Kurs von 21,88 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -29,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 456,75 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +21,95 %/+82,93 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 31 Euro


