ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,83 % und einem Kurs von 21,88 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -29,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,00 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 456,75 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +21,95 %/+82,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 31 Euro
Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.