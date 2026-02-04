    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDefence Therapeutics Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Defence Therapeutics Registered (A)
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Defence Therapeutics stellt die intrazelluläre Präzisions-Wirkstoffabgabeplattform Accum auf der World ADC Europe 2026 vor

    Defence Therapeutics stellt die intrazelluläre Präzisions-Wirkstoffabgabeplattform Accum auf der World ADC Europe 2026 vor
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada, 4. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, gab heute bekannt, dass es an der Fachmesse World ADC Europe 2026 vom 23. bis 26. Februar 2026 in London (Vereinigtes Königreich) teilnehmen wird.

     

    Defence wird seine firmeneigene Accum-Plattform vorstellen, eine bahnbrechende Technologie für die intrazelluläre Wirkstoffabgabe, die entwickelt wurde, um biologische Wirkstoffnutzlasten aktiv zu den vorgesehenen intrazellulären und nuklearen Zielen zu transportieren. Damit wird das volle Potenzial von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs“) und anderen komplexen Biologika in der Krebsbehandlung erschlossen, und zwar durch die Erhöhung der intrazellulären Potenz und der Verringerung der zum Erreichen der therapeutischen Wirksamkeit erforderlichen Wirkstoffdosen.

     

    „Wir haben es uns bei Defence zur Aufgabe gemacht, durch eine präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe fortschrittliche Biologika zu sicheren und wirksameren Erstlinientherapien in der Krebsbehandlung zu machen“, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. World ADC Europe ist ein führendes globales Forum für den Austausch mit Innovatoren und potenziellen Partnern, die unsere Vision einer Zukunft teilen, in der Krebstherapien ihr volles Potenzial erreichen.“

     

    Diese Ankündigung erfolgt am Weltkrebstag und unterstreicht das Engagement von Defence, die Entwicklung von Krebstherapien der nächsten Generation zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs voranzutreiben. „Am Weltkrebstag wird uns die Dringlichkeit vor Augen geführt, intelligentere, präzisere Krebsbehandlungen zu entwickeln“, meint Herr Plouffe weiter. „Accum hat das Potenzial, Krebstherapien dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen.“

     

    Auf der Konferenz will Defence mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen in Kontakt treten und strategische Partnerschaftsgespräche hinsichtlich einer gemeinsamen Entwicklung von durch Accum verstärkten ADCs und Biologika in der Präzisionsonkologie führen, wobei Accum zur Verbesserung der intrazellulären Wirkstoffabgabe und der therapeutischen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden soll. Bei Interesse an der Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder der Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an info@defencetherapeutics.com.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Defence Therapeutics stellt die intrazelluläre Präzisions-Wirkstoffabgabeplattform Accum auf der World ADC Europe 2026 vor Montreal, QC, Kanada, 4. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, gab heute bekannt, dass es an der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     