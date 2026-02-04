Defence Therapeutics stellt die intrazelluläre Präzisions-Wirkstoffabgabeplattform Accum auf der World ADC Europe 2026 vor

Montreal, QC, Kanada, 4. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, gab heute bekannt, dass es an der Fachmesse World ADC Europe 2026 vom 23. bis 26. Februar 2026 in London (Vereinigtes Königreich) teilnehmen wird.

Defence wird seine firmeneigene Accum-Plattform vorstellen, eine bahnbrechende Technologie für die intrazelluläre Wirkstoffabgabe, die entwickelt wurde, um biologische Wirkstoffnutzlasten aktiv zu den vorgesehenen intrazellulären und nuklearen Zielen zu transportieren. Damit wird das volle Potenzial von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs“) und anderen komplexen Biologika in der Krebsbehandlung erschlossen, und zwar durch die Erhöhung der intrazellulären Potenz und der Verringerung der zum Erreichen der therapeutischen Wirksamkeit erforderlichen Wirkstoffdosen.

„Wir haben es uns bei Defence zur Aufgabe gemacht, durch eine präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe fortschrittliche Biologika zu sicheren und wirksameren Erstlinientherapien in der Krebsbehandlung zu machen“, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. World ADC Europe ist ein führendes globales Forum für den Austausch mit Innovatoren und potenziellen Partnern, die unsere Vision einer Zukunft teilen, in der Krebstherapien ihr volles Potenzial erreichen.“

Diese Ankündigung erfolgt am Weltkrebstag und unterstreicht das Engagement von Defence, die Entwicklung von Krebstherapien der nächsten Generation zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs voranzutreiben. „Am Weltkrebstag wird uns die Dringlichkeit vor Augen geführt, intelligentere, präzisere Krebsbehandlungen zu entwickeln“, meint Herr Plouffe weiter. „Accum hat das Potenzial, Krebstherapien dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen.“

Auf der Konferenz will Defence mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen in Kontakt treten und strategische Partnerschaftsgespräche hinsichtlich einer gemeinsamen Entwicklung von durch Accum verstärkten ADCs und Biologika in der Präzisionsonkologie führen, wobei Accum zur Verbesserung der intrazellulären Wirkstoffabgabe und der therapeutischen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden soll. Bei Interesse an der Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder der Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an info@defencetherapeutics.com.