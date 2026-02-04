    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInturai Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Inturai Ventures
    Inturai Ventures führt neue Funktionen für das Gesundheitswesen und die Überwachung mit Hilfe von Standard-Funksignalen ein

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights:

     

    -          Intern entwickelte Verfahren ermöglichen die biometrische Erfassung und Beurteilung des Gesundheitszustands mit Standard-Funksignalen.

    -          Proprietäre Methoden unterstützen die hardwarefreie Erfassung ohne Kameras oder Spezialsensoren, auch durch Wände oder Hindernisse hindurch.

    -          Geschützte Technologien verbessern die Funktionen in den Kernbereichen Sensorik, Gesundheit, Verteidigung und Nachrichtendienste.

     

    Vancouver, British Columbia – 4. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, neue technologische Fortschritte innerhalb seiner Plattform zur räumlichen Informationsgewinnung bekannt zu geben. Diese ermöglichen die Überwachung von Gesundheit und Schlaf mithilfe von Standard-Funksignalen.

     

    Die Technologie ermöglicht die Beurteilung der gesundheitlichen Verfassung und Aktivität von Personen in einer sicheren Umgebung. Sie erlaubt die Überwachung von Vitalparametern, Bewegungsmustern und Verhaltensweisen durch Wände und andere Hindernisse hindurch. Ohne Kameras oder physischen Kontakt liefert das System Echtzeitinformationen über Anwesenheit, Aktivitätsniveau und potenzielle Notfälle und liefert damit wertvolle Erkenntnisse für die Einsatzplanung, Überwachung und die Erkennung von Bedrohungen in Verteidigungs- und Nachrichtendienstoperationen.

     

    Die gewonnenen Erkenntnisse über Gesundheit und Wohlbefinden sollen auch die Kosten für den skalierbaren Einsatz in Wohn-, Pflege- und betreuten Wohnumgebungen sowie für taktische Anwendungen verändern.

     

    Drahtlose Erfassung des Gesundheitszustands

     

    Inturai hat einen neuartigen Ansatz zur Ermittlung des allgemeinen Gesundheitszustands mithilfe von WLAN-Signalen entwickelt. Mit diesem intern entwickelten Verfahren kann die Plattform über einen bestimmten Zeitraum Muster wie Bewegungskonstanz, tägliche Aktivitäten und regelmäßige Verhaltensweisen beobachten und bewerten.

     

    Der daraus resultierende Gesundheitswert soll Pflegekräften, Pflegediensten und Familien einen leicht verständlichen Indikator für das allgemeine Wohlbefinden liefern und so dazu beitragen, potenzielle Veränderungen frühzeitig zu erkennen, ohne dass eine Interaktion mit dem Nutzer oder zusätzliche Geräte erforderlich sind.

