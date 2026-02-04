JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, besonders klar bei der sogenannten Segmentergebnis-Marge, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Die Münchner hätten ihre Ziele für das Geschäft mit KI-Chips in 2026 zwar nicht hochgeschraubt, hier aber nun für das Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum von 66 Prozent avisiert. Damit würde der Anteil dieser Chips am Konzernumsatz von 10 auf 15 Prozent steigen./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 41,65EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



