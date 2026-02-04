Winterwetter legt Teile des Bahn-Fernverkehrs lahm
Für Sie zusammengefasst
- Winterwetter führt zu DB-Ausfällen zwischen Berlin-Hannover.
- ICE-Sprinter Berlin-Bonn und weitere Linien fallen aus.
- Betroffene Strecken: Berlin, Hannover, Köln, Bremen.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Das Winterwetter sorgt im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Hannover am Morgen für zahlreiche Ausfälle. Wie die Bahn online mitteilte, fällt unter anderem der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Bonn (über Hannover und Köln) aus. Gleiches gilt für die ICE-Linie von Berlin über Braunschweig und Frankfurt nach Karlsruhe. Die ICE-Linien Berlin - Hannover - Münster - Dortmund - Köln - Aachen sowie Berlin - Hannover - Bremen - Oldenburg fallen demnach zwischen Berlin und Hannover aus./nif/DP/mis
