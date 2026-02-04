Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax legt etwas zu - Nervosität lässt nach
- Nervosität am Aktienmarkt lässt nach, Beruhigung eingetreten.
- Gold- und Silberpreise erholen sich, stützen Märkte.
- Dax steigt um 0,2% auf 24.835 Punkte, 25.000 bleibt Hürde.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Nervosität der vergangenen Handelstage weiter gelegt. Für Beruhigung sorgte am Mittwoch die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte.
Der Leitindex Dax legte um 0,2 Prozent auf 24.835 Punkte zu. Die runde Marke von 25.000 Punkten, die am Dienstag nur kurz überwunden werden konnte, bleibt derweil eine große Hürde für das Börsenbarometer.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte notierte am Mittwoch wenig verändert bei 31.558 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben./la/mis
Versteh ich gut – nach über 30 Jahren Börsenerfahrung ohne Linien, Wellen und sonstige „Kaffeesatz-Kunst“ darf man das Ganze auch mal deutlich benennen 😉
Und ja: Mit gesundem Menschenverstand, Geduld und unternehmerischem Denken sind viele sehr weit gekommen – dein Telekom-Beispiel von 1996 spricht da für sich. Respekt dafür.
Vielleicht nur ein Gedanke für das Forum:
Auch wenn man selbst von Charttechnik & Co. nichts hält, schadet es nicht, die Leute respektvoll zu behandeln, die damit arbeiten. Für manche ist es Werkzeug, für andere eben Ballast – am Ende zählt, dass jeder seinen eigenen Weg findet und damit klarkommt.
Kurz gesagt:
Du musst den „Scheixxxx“ nicht können oder mögen – aber ein sachlicher Ton hilft allen. Dann bleibt die Diskussion interessant statt unerquicklich.
Klassischer Murmeltiertag.... unser täglich Märchen gib uns heute. 🤡 🥳 🥂 🥸