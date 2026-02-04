    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax legt etwas zu - Nervosität lässt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Nervosität am Aktienmarkt lässt nach, Beruhigung eingetreten.
    • Gold- und Silberpreise erholen sich, stützen Märkte.
    • Dax steigt um 0,2% auf 24.835 Punkte, 25.000 bleibt Hürde.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Nervosität der vergangenen Handelstage weiter gelegt. Für Beruhigung sorgte am Mittwoch die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte.

    Der Leitindex Dax legte um 0,2 Prozent auf 24.835 Punkte zu. Die runde Marke von 25.000 Punkten, die am Dienstag nur kurz überwunden werden konnte, bleibt derweil eine große Hürde für das Börsenbarometer.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte notierte am Mittwoch wenig verändert bei 31.558 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben./la/mis





    dpa-AFX
