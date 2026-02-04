PVA TePla Aktie schmiert ab - 04.02.2026

Die PVA TePla Aktie ist bisher um -13,55 % auf 21,700€ gefallen. Das sind -3,400 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,55 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PVA TePla mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +9,85 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,05 % 1 Monat -6,34 % 3 Monate -1,61 % 1 Jahr +89,08 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 484,59 Mio.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen …

Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. So erholen sich die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +1,77 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.