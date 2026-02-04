    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 5,35 Franken

    • JPMorgan stuft AMS-Osram auf "Underweight" ein.
    • Kursziel bleibt bei 5,35 Franken, Schuldenabbau.
    • Verkauf nicht optischer Sensoren stärkt Fokussierung.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 9,38 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +6,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 940,53 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +7,07 %/-3,64 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 5,35 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
