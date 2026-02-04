JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 5,35 Franken

Interview mit Aldo Kamper, CEO von AMS Osram

«2026 wird wohl erneut ein Jahr des Übergangs»





Auch sechs Jahre nach der Fusion ist der Halbleiterhersteller noch nicht in der Spur. Der Verkauf von Unternehmensteilen soll die Schulden senken, doch der CEO weiss selbst noch nicht, welche Käufer welche Bereiche übernehmen.





Aldo Kamper empfängt zum Gespräch am Sitz von AMS Osram in München. Die Agenda des CEO beim deutsch-österreichischen Halbleiterhersteller ist prall gefüllt. Auch zweieinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt ist der Turnaround bei AMS Osram noch nicht abgeschlossen. Bis Ende des nächsten Jahres will er jedoch einige der grössten Baustellen im Konzern beseitigt haben.





Herr Kamper, nach den Quartalszahlen sind die AMS-Osram-Aktien mal wieder abgestürzt. Frustrierend?

Die Freude bei unseren Investoren hält sich sicher in Grenzen. Viele können die Kursreaktion aber nicht nachvollziehen, da die Schwäche im Automobilgeschäft bekannt war. Sowohl unsere Devestitionen als auch die Entschuldung rücken jetzt in den Fokus.

Beobachter bemängeln die Unsicherheit, wie genau AMS Osram in Zukunft aussehen wird.

Das verstehe ich, aber wir befinden uns in einer strategischen Neuausrichtung und können aus verständlichen Gründen nicht zu viel verraten. Wir prüfen mehrere Optionen, daher lässt sich noch nicht sagen, welche wir umsetzen. Entscheidend ist, den Prozess zügig abzuschliessen – dann herrscht Klarheit.

Wann wird es so weit sein?

Wir wollen Entscheidung, Abschluss und Mittelzufluss bis zum nächsten Herbst schaffen, also zwölf Monate vor Fälligkeit der 2027er-Wandelanleihe. Angesichts der üblichen Abschlusszeiten sollten wir in den kommenden sechs Monaten entscheiden.

Sie wissen aber selbst nicht, welcher Käufer welche Teile nimmt – also wie sich AMS Osram nach der Devestition entwickeln wird?

Wir prüfen derzeit mehrere Optionen parallel und werden diejenige wählen, die für AMS Osram die besten strategischen Chancen eröffnet und unser Entschuldungsziel gut unterstützt. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.

AMS Osram bleibt eine Dauerbaustelle.

Das Unternehmen kommt aus einer schwierigen Ausgangslage, und wir arbeiten uns konstant und gezielt Schritt für Schritt voran. Gegenwind gehört dazu. Heute ist die Welt aber auch unruhiger, die Planbarkeit geringer.

Wo liegen in dieser unsicheren Welt die Wachstumsfelder für AMS Osram?

Im Automobilbereich steigt der Einsatz optischer Halbleiter pro Fahrzeug weiter. Unsere neue Frontscheinwerfertechnik mit 25’000 LED-Pixeln, die etwa Markierungen oder Warnungen auf die Strasse projiziert, findet grosses Interesse, vor allem in China und Europa. Im Consumer-Geschäft sind wir mit unseren Sensoren sehr gut positioniert. Neue Chancen ergeben sich darüber hinaus durch Augmented Reality: Künstliche Intelligenz ermöglicht Infos direkt im Brillenglas, was für Nutzer – und uns – spannend wird.

Arbeiten Sie hier mit Meta zusammen?

Wir kommentieren Gerüchte zu Kundenbeziehungen nicht.

Aber es ist doch kein Zufall, dass Meta ausgerechnet Personal in Regensburg sucht – einem der wichtigsten Standorte von AMS Osram.

Wie gesagt, kein Kommentar.

Was macht AMS Osram für die Klientel im Augmented-Reality-Bereich so interessant?

Es geht nicht einfach um ein Display, sondern um kleine Projektoren in der Brille, die das Bild ins Sichtfeld des Nutzers bringen. Das ist die logische Weiterentwicklung unserer Scheinwerfertechnologie: Wir nutzen viele kleine Pixel, die sich gezielt steuern lassen. Genau hier passen unsere Technologien extrem gut, und wir sind überzeugt, dass wir in diesem Markt eine starke Position aufbauen können.

Das Consumer-Geschäft drängt den Automobilsektor zunehmend in den Hintergrund.

Das Autogeschäft im Halbleiterbereich ist weiterhin deutlich grösser als das für Consumer. Kurzfristig wirkt Consumer stabiler, aber mittelfristig sehe ich die Wachstumsaussichten in beiden Bereichen als gleichwertig. Der Autobereich wird auch langfristig der grössere bleiben.

Und sehen Sie im Autogeschäft Licht am Ende des Tunnels?

Man sollte das nicht zu negativ sehen. Zwar steckt die Branche in Europa in einem Umbruch, global wächst sie jedoch. Wer weltweit gut positioniert ist – etwa in China, wo wir stark sind –, hat weiter ein solides, profitables Autogeschäft.

Das Volumen künftiger Produkte bei Kunden belief sich zuletzt auf 4 Mrd. €. Schaffen Sie das Jahresziel?

Ja, die angepeilten 5 Mrd. € sind realistisch. Besonders positiv: Die Design Wins gehen in die Breite. Unser Wachstum hängt nicht von wenigen Grossprojekten ab.

Damit erreichen Sie Ihr Mittelfristziel, ab 2027 jährlich zwischen 6 bis 10% zu wachsen?

Das entspricht unserem Zielkorridor.

In Sachen Profitabilität sieht es weniger rosig aus. Hier hat AMS Osram zuletzt im Quartal 19,5% geschafft, nur dank Einmaleffekten. Wie wollen Sie auf eine Ebitda-Marge von 20 bis 24% ab 2027 kommen?

Das sollte man nicht überbewerten – fast jedes Quartal hat irgendwelche Sondereffekte. Mittelfristig wollen wir die Ergebnisqualität steigern: durch Optimierungen, Projekte mit höheren Margen und organisches Wachstum. So erreichen wir unser Margenziel.

Dieses Jahr schafft AMS Osram noch keinen Gewinn. 2026 dann?

Wir geben grundsätzlich keine Jahresprognosen.

Also stehen wir vor einem weiteren «Übergangsjahr»?

Durchaus, 2026 wird wohl erneut ein Jahr des Übergangs. Bei moderater Marktdynamik fokussieren wir auf Kostenoptimierung, die Umsetzung von Design Wins und neue Produkte. Gleichzeitig verändern Devestitionen wie der angekündigte Verkauf des Speziallampengeschäfts das Unternehmen: Wir müssen uns darauf einstellen, dadurch zunächst kleiner zu werden und die Organisation entsprechend anzupassen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23837/board/20251128123759-bildschirmfoto-28-11-2025-12374-www-fuw-ch.jpeg





Der Schritt, den Sie jetzt planen, fällt noch umfassender aus als alle Verkäufe, die es bisher gab?

Richtig. Wir streben Transaktionen an, die uns mehr als 500 Mio. € Erlös bringen. Mit dem Verkauf des Bereichs Entertainment and Industry Lamps für 114 Mio. € an den japanischen Konzern Ushio haben wir einen ersten Meilenstein erreicht.

Sparen müssen Sie noch dazu. Erreichen Sie das Ziel von 225 Mio. € vor Ende 2026?

Das schaffen wir sogar deutlich früher. Mit den bereits realisierten 185 Mio. € haben wir das Ziel für dieses Jahr übertroffen. Das Gesamtziel werden wir spätestens Mitte nächsten Jahres erfüllt haben.

Und dann kommt ein neues Sparprogramm?

Kostenoptimierung begleitet uns kontinuierlich. Neben Strukturmassnahmen geht es auch um Produktkosten: Wir achten auf ein Portfolio, das sowohl im High End als auch bei einfachen, preissensitiven Produkten überzeugt.

Entlassungen gehören auch zum Sparen. Sie schliessen das Werk Schwabmünchen mit 270 Mitarbeitern. Wieso ist der Verkauf gescheitert?

Das Werk produziert vor allem Vormaterialien für Halogenlampen, deren Nachfrage durch den Trend zu LED-Technologie stark gesunken ist. Ein Käufer hätte ähnliche Herausforderungen gehabt – der Standort wird zu klein, um ihn wirtschaftlich zu betreiben.

Zugleich erweitert AMS Osram den Standort Unterpremstätten – mit EU-Geldern. Wieso?

Das sind verschiedene Themen. In der Nähe von Graz bauen wir den Standort für neue Sensor- und ASIC-Generationen aus, mit Unterstützung von Österreich und Genehmigung der EU. Zudem bieten wir dort Chipfertigung als Service für europäische Kunden.

Die EU-Gelder brauchen Sie für das Ziel, einen freien Cashflow von 100 Mio. € in diesem Jahr zu generieren. Fliessen die Mittel noch 2025?

Wir gehen davon aus, dass die erste, grosse Tranche der Fördergelder sehr wahrscheinlich noch dieses Jahr kommt. Nach einer abschliessenden Prüfung der Maschinen und der Fertigungsanlagen sollen sie zügig ausgezahlt werden, wurde uns mitgeteilt.

Eine Produktionsstätte in Malaysia steht auch zur Disposition, seit Frühjahr 2024 schon. Wieso harzt es?

Der Verkauf der Fabrik in Kulim dauert, weil Teile des Halbleitermarktes derzeit wenig dynamisch sind. Die Fabrik ist voll ausgestattet und gut gelegen. Es gibt mehrere Interessenten, allerdings noch keinen Käufer.

Brauchen Sie das Geld aus diesem Verkauf?

Das Gebäude ist nur geleast. Der Verkauf würde vor allem die Bilanz entlasten: Schulden von mehr als 400 Mio. € würden wegfallen und laufende Kosten für die ungenutzte Fabrik.

Mit Blick auf die Bilanz: Auch die Eigenkapitalquote ist für ein Industrieunternehmen viel zu niedrig. Müssen sich Aktionäre auf eine weitere Kapitalerhöhung einstellen?

Wir steuern das Unternehmen nicht nach der Eigenkapitalquote. Wir müssen die Schulden senken, das Ergebnis verbessern, dann steigt auch die Quote.

Also keine weitere Kapitalerhöhung?

Der operative Erfolg spielt eine viel wichtigere Rolle für uns als Bilanzkennziffern.

Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem Ebitda soll unter 2 sinken. Wann?

Dafür müssen alle Schritte zum Schuldenabbau gelingen, inklusive des Verkaufs der Fab in Malaysia. Das wird insgesamt sicher noch einige Zeit dauern.

Bei unserem letzten Gespräch vor zwei Jahren gab es zwei Produkte, die Know-how von AMS und Osram nutzen. Sind es inzwischen mehr geworden?

Wir arbeiten an der nächsten Generation dieser Produkte und prüfen weitere, über die wir noch nicht im Detail sprechen können. Unsere Scheinwerfer- und Innenbeleuchtungslösungen kommen sehr gut an.

Aber es sind immer noch nur zwei Produkte?

Momentan ja, aber es wird mehr geben.

Sind AMS und Osram sechs Jahre nach der Zustimmung der Aktionäre zur Verschmelzung heute eins?

Wir entwickeln uns zunehmend zu einem Unternehmen mit gemeinsamer Kultur und gemeinsamen Werten. Ob Premstätten oder Regensburg, man merkt kaum Unterschiede: Beide Standorte sind auf ihrem Gebiet führend, Entwicklung und Fertigung arbeiten Hand in Hand.

Die Verschmelzung dauert erstaunlich lange.

Eine Kultur zu prägen, ist eine Daueraufgabe.

Osram-Altaktionäre klagen noch wegen des Übernahmepreises – eine sehr deutsche Angelegenheit. Wann erwarten Sie ein Urteil?

Der Fall wird sich noch weit ins nächste Jahr ziehen. Bisher hat sich das Gericht damit noch nicht abschliessend beschäftigt.

Welche Auswirkungen hat die Entscheidung?

Wir erwarten kaum Folgen. Für die noch ausstehenden rund 12% der Osram Licht AG im Wert von rund 520 Mio. € zahlen wir etwa 8% Zinsen – ähnlich wie bei unserer Kreditfazilität.

In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt: «Mir geht es nicht um ein Kursfeuerwerk.» Das hat geklappt. Seit Ihrem Antritt haben die AMS-Osram-Aktien mehr als drei Viertel verloren. Wann geht es aufwärts?

Investoren überzeugt man nur mit Substanz. Das zeigt unser Vorgehen, und das Feedback hierzu ist positiv. Der Kurs spiegelt unsere Fortschritte noch nicht, da Entschuldung, Leverage und Zinslast im Fokus stehen. Sobald diese Fragen geklärt und operative Performance sowie Cashflow sichtbar sind, wird sich das im Kurs positiv niederschlagen.

Wann werden wir über AMS Osram sprechen, als sei sie ein «normales» Unternehmen?

Gerne nächstes Jahr. Dann werden der Zuschnitt der Gruppe, die Situation der Altaktionäre und das Marktumfeld geklärt sein. Bis dahin haben wir die Basis neu etabliert und neue Produkte eingeführt. Dann können wir ausschliesslich über das operative Geschäft und unsere Strategie sprechen.

AMS Osram ringt weiter um den Turnaround

Die Aktionäre von AMS Osram sind Leid gewohnt. Dieses Jahr lief es zwar nicht schlecht für die Titel des deutsch-österreichischen Chipherstellers. In den vergangenen vier Wochen allerdings haben sie ein Viertel verloren. Nun schwört CEO Aldo Kamper die Aktionäre im Interview erneut auf ein Übergangsjahr ein. Bis Ende 2026 will er den Umbau des Portfolios sowie die Entschuldung grossteils gestemmt haben.

«Übergangsjahr»: AMS-Osram-Aktionäre kennen diese euphemistische Umschreibung für eine Phase, in der weniger das operative Geschäft als vielmehr die nächste Transformationsrunde zählt. Seit Langem reiht sich eine Zäsur an die nächste: zunächst 2019 die Zustimmung der Osram-Aktionäre zur Übernahme durch AMS, dann ein Coronajahr, das den Zusammenschluss bremste. 2021 traf der Verlust wichtiger Apple-Aufträge den jungen Konzern. 2022 wurde offensichtlich, dass der Osram-Kauf des früheren Managements unter CEO Alexander Everke den finanziellen Spielraum überstrapazierte. 2023 bestimmten der Führungswechsel und eine Kapitalerhöhung die Agenda. 2024 sagte Apple überraschend ein Grossprojekt ab. Und 2025 zeigt sich, dass die Märkte von AMS Osram stagnieren (vgl. Grafik). Schon heute ist absehbar: Auch 2026 wird wieder mehr über Umbau und Bilanzfragen gesprochen werden als über das laufende Geschäft.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23837/board/20251128123548-bildschirmfoto-28-11-2025-123526-www-fuw-ch.jpeg





Paradox ist die Lage allemal: Unter CEO Aldo Kamper und CFO Rainer Irle hat das Management in kurzer Zeit Vertrauen zurückgewonnen. Die Fortschritte des Führungsduos werden von Investoren anerkannt. Trotzdem haben die Aktien von AMS Osram seit Kampers Amtsantritt mehr als ein Viertel eingebüsst – und auch für die kommenden Monate sind wohl keine grossen Kurssprünge zu erwarten. Es gibt im Moment einfach zu viele Fragezeichen.

Für alle, die das Glas halb voll sehen, bietet diese Gemengelage Chancen. Kommen endlich die erwarteten Nachrichten zum Verkauf von Teilen der Produktion in Kulim, Positives zur Entschuldung oder zur Devestition des Portfolios, könnte das den Kurs nach oben hieven. Auch Neuigkeiten zur Kooperation mit Meta bergen Potenzial. Offiziell äussert sich der CEO zwar nicht zu einem gemeinsamen Projekt im Bereich Augmented Reality, doch AMS Osram verfügt über die Technologie – und der US-Tech-Konzern sucht Personal in Regensburg, einem wichtigen Standort der Deutsch-Österreicher. Wer AMS-Osram-Aktien im Depot hat, hält sie; nur Mutige mit Ausdauer kaufen in der gegenwärtigen Situation zu.







