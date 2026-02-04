Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander

    MADRID/STAMFORD (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander plant eine milliardenschwere Übernahme in den USA. Ziel ist der Finanzkonzern Webster Financial , wie beide Seiten überraschend am Dienstagabend mitteilten. Die Vereinbarung bewertet Webster mit rund 12,2 Milliarden US-Dollar (10,3 Mrd Euro). Die Übernahme würde damit zu einem der größten Deals einer europäischen Bank in den Vereinigten Staaten. An den Finanzmärkten traf das Vorhaben auf ein geteiltes Echo.

    Die Webster-Aktie legte nach den Neuigkeiten deutlich zu, sie ging in New York am Dienstag mit einem Plus von neun Prozent auf 71,95 Dollar aus dem Handel. Damit lag ihr Kurs allerdings noch unter den 75 Dollar, die Santander den Anteilseignern in bar und in eigenen Aktien insgesamt für jedes ihrer Papiere bietet. Für die Santander-Aktie ging hingegen in Madrid kurz nach Handelsstart am Mittwoch um rund vier Prozent auf 10,63 Euro abwärts.

    Zuletzt hatte Santander ihre eigene Investmentbank in den USA ausgebaut und ist dort bisher besonders in der Autofinanzierung stark vertreten. Mit der Übernahme von Webster würden die Spanier eine große Präsenz im Nordosten der Vereinigten Staaten gewinnen, Webster ist besonders in New York, Massachusetts und Connecticut stark vertreten. Der Konzern betreibt fast 200 Filialen.

    Webster sei "eine der effizientesten und profitabelsten Banken in ihrer Vergleichsgruppe", sagte Santander-Chefin Ana Botin. "Gemeinsam werden wir eine der zehn größten nationalen Privatkunden- und Geschäftsbanken nach Vermögenswerten in einem der weltweit größten Bankenmärkte schaffen."

    Unterdessen gaben die Spanier ihre Geschäftszahlen von 2025 bekannt. So stagnierten die Erträge des Instituts bei 62,4 Milliarden Euro, weil ungünstige Währungskurse die Zuwächse in einzelnen Ländern wieder aufzehrten. Allerdings konnte Santander auch wegen der Währungskurse die eigenen Kosten insgesamt senken. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,1 Milliarden Euro und damit zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Das war auch etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Jetzt startet die Bank ihre bereits geplanten Aktienrückkäufe. Santander hatte bereits zuvor bekanntgegeben, bis zu zehn Milliarden Euro in den Erwerb eigener Anteilscheine stecken zu wollen. Nun geht es mit der ersten Hälfte der Summe los.

    Im laufenden Jahr will Botin die Kosten des Geldhauses senken - jedenfalls, wenn man Währungsschwankungen herausrechnet. Die Erträge sollen währungsbereinigt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen und 2027 Jahr um einen prozentual zweistelligen Prozentsatz zulegen.

    Für 2028 fasst Botin zudem eine höhere Rendite auf das materielle Eigenkapital ins Auge: Das materielle Eigenkapital der Bank soll sich dann mit mehr als 20 Prozent verzinsen. Im vergangenen Jahr lag diese Rendite bei 16,3 Prozent./stw/he/men/stk

     

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 10,74 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um -4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 157,00 Mrd..

    Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der Banco Santander Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,86 %/-25,19 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Banco Santander - 858872 - ES0113900J37

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Banco Santander. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
