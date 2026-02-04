    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Meilenstein erreicht

    1 Billion US-Dollar: So knackte diese Firma die Mega-Marke

    Walmart knackt die 1-Billion-US-Dollar-Marke – dank Online-Schub, KI und Tempo-Lieferung. Was hinter dem radikalen Umbau wirklich steckt.

    • Walmart erreicht 1 Billion USD Marktkapitalisierung.
    • Online-Geschäft und KI treiben Umsatz und Effizienz.
    • Schnelle Lieferung und breite Auswahl begeistern Kunden.
    Foto: OpenAI

    Walmart hat in den USA eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreicht und ist damit der erste traditionelle Einzelhändler, der diesen Meilenstein erreicht hat. Am Dienstagmorgen überschritt die Walmart-Aktie im Handel die Marke von 125,47 US-Dollar, die für eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erforderlich ist.

    Die Walmart-Aktie ist in den letzten Monaten stark gestiegen, was zum Teil auf die Begeisterung der Wall Street für das Wachstum des Online-Geschäfts des Unternehmens sowie auf dessen Investitionen in Automatisierungs- und künstliche Intelligenztechnologien zur Effizienzsteigerung zurückzuführen ist. Die Umsätze sind ebenfalls sprunghaft angestiegen, da immer mehr Kunden auf Walmart setzen, um von niedrigen Preisen, schneller Lieferung und einer breiten Auswahl zu profitieren.

    Simeon Gutman, Einzelhandelsanalyst bei Morgan Stanley, der Walmart seit 2001 untersucht, sagte, dass der Wandel bei Walmart im Laufe des letzten Jahrzehnts ist, "den wir je bei einem Einzelhandelsunternehmen erlebt haben". Das Wachstum von Walmart und Amazon stellt laut seiner Aussage eine Herausforderung für die Konkurrenz dar.

    Vor zehn Jahren sahen einige Walmart-Investoren den Erfolg des Unternehmens nicht als gesichert an. Der Konkurrent Amazon wuchs rasant, und der damalige neue Walmart-Chef Doug McMillon investierte Milliarden, um die Löhne der Mitarbeiter zu erhöhen, die Filialen zu modernisieren und das Online-Geschäft auszubauen. Die Investoren wollten abwarten, ob sich diese Investitionen auszahlen würden.

    Walmart bemühte sich zudem, mehr Artikel anzubieten, die einkommensstärkere Käufer ansprechen, wie zum Beispiel trendige Kleingeräte und Eigenmarken-Lebensmittel. Das Unternehmen hat seine Lieferkapazitäten für Privathaushalte ausgebaut und kann Bestellungen nun noch am selben Tag an 95 Prozent der US-Haushalte ausliefern.

    Walmart hat zudem viele Lagerprozesse automatisiert und in KI investiert. Dank dieser Maßnahmen konnte die weltweite Belegschaft des Unternehmens in den letzten Jahren trotz steigender Umsätze bei rund 2,1 Millionen Mitarbeitern gehalten werden, was zu Kosteneinsparungen führte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.


