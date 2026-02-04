    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK

    ROUNDUP

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • GSK übertrifft Erwartungen dank starker Spezialmedikamente.
    • Umsatz 2025 steigt auf 32,7 Milliarden Pfund, +4%.
    • Positive Prognose für 2026, Gewinn wächst um 7-9%.
    ROUNDUP - Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern GSK hat dank eines unerwartet starken Schlussspurts im abgelaufenen Jahr besser abgeschnitten als gedacht. "GSK hat 2025 erneut eine starke Leistung erzielt, die vor allem auf den Bereich Spezialmedikamente zurückzuführen ist", sagte der neue Konzernchef Luke Miels, der zu Jahresbeginn Emma Walmsley abgelöst hat, laut Mitteilung vom Mittwoch in London. Die positive Dynamik dürfte sich auch im Jahr 2026 fortsetzen, das ein entscheidendes Jahr für die Umsetzung und operative Leistung sein wird. Die Ziele für das laufende Jahr und die Umsatzprognose bis 2031 bestätigte das Unternehmen.

    An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte in London um rund 3,4 Prozent auf 2.011 Pence zu und setze damit ihren Aufwärtstrend fort. Damit gehörte die Aktie des britischen Unternehmens zu den stärksten Titeln im Stoxx Europe 50. Alleine im vergangenen Jahr hatte das Papier um gut ein Drittel an Wert hinzugewonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GSK Plc!
    Short
    21,36€
    Basispreis
    0,11
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    18,20€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz von GSK kletterte dank guter Geschäfte mit Krebsmedikamenten und neuartigen Arzneien im vergangenen Jahr um vier Prozent auf knapp 32,7 Milliarden Pfund (rund 37,85 Mrd Euro). Währungsbereinigt betrug der Zuwachs sogar sieben Prozent, womit GSK das obere Ende der eigenen Prognosespanne erreichte.

    Im neuen Jahr soll der Erlös nun abseits der Wechselkursveränderungen um drei bis fünf Prozent anziehen. Für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn wird wechselkursbereinigt ein Zuwachs von sieben bis neun Prozent erwartet.

    Im vergangenen Jahr hatte GSK operativ knapp 9,8 Milliarden Pfund verdient, das waren sieben (währungsbereinigt elf) Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich legte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf rund 5,7 Milliarden Pfund zu. Im Vorjahr hatten höhere Kosten den Überschuss noch auf knapp 2,6 Milliarden Pfund schrumpfen lassen.

    Umsatz und Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns hätten die durchschnittlichen Marktprognosen übertroffen, kommentierte Michael Leuchten vom Investmenthaus Jefferies die Zahlen. Der Ausblick für 2026 beinhalte jedoch starke Wechselkursbelastungen, sodass die aktuellen Konsensprognosen um bis 3 Prozentpunkte zu optimistisch sein dürften./mne/err/mis

    GSK

    +5,90 %
    +11,55 %
    +13,08 %
    +20,26 %
    +40,35 %
    +46,92 %
    +17,30 %
    -6,52 %
    +483,95 %
    ISIN:GB00BN7SWP63WKN:A3DMB5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 22,78 auf Tradegate (04. Februar 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 96,13 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 21,000GBP was eine Bandbreite von -32,94 %/-11,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GSK - A3DMB5 - GB00BN7SWP63

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GSK. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt Der Pharmakonzern GSK hat dank eines unerwartet starken Schlussspurts im abgelaufenen Jahr besser abgeschnitten als gedacht. "GSK hat 2025 erneut eine starke Leistung erzielt, die vor allem auf den Bereich Spezialmedikamente zurückzuführen ist", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     