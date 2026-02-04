Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,58 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.703,60 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Brenntag +4,29 %, BASF +3,92 %, MTU Aero Engines +2,84 %
Flop-Werte: Scout24 -4,84 %, SAP -3,31 %, Siemens -2,94 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.444,00 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Lanxess +7,67 %, Wacker Chemie +6,73 %, Evonik Industries +4,79 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -5,11 %, Delivery Hero -3,09 %, AUTO1 Group -2,83 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.577,71 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,69 %, freenet +2,07 %, Ottobock +0,69 %
Flop-Werte: ATOSS Software -6,51 %, Nagarro -5,29 %, Sartorius Vz. -5,11 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:45) bei 5.989,08 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: BASF +3,92 %, Deutsche Telekom +2,69 %, Mercedes-Benz Group +2,44 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,56 %, SAP -3,31 %, Siemens -2,94 %
Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 5.736,47 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,23 %, Lenzing +2,56 %, OMV +1,98 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,60 %, DO & CO -1,19 %, PORR -0,97 %
Der SMI steht bei 13.352,26 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: Swisscom +2,02 %, Swiss Re +1,80 %, Logitech International +1,34 %
Flop-Werte: Holcim -2,16 %, UBS Group -1,78 %, Kuehne + Nagel International -1,31 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.223,01 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: ORANGE +3,38 %, Renault +3,02 %, Carrefour +2,48 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -4,85 %, Capgemini -3,08 %, Credit Agricole -2,48 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.095,84 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +2,70 %, Telia Company +1,82 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,70 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,50 %, SSAB Registered (A) -1,48 %, Alfa Laval -0,62 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.960,00 PKT und steigt um +2,58 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,71 %, Coca-Cola HBC +1,57 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,55 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,56 %, Jumbo -0,43 %, Piraeus Port Authority -0,25 %
