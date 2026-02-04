Kissigs Börsengeschichte(n): Am 04.02.2000 gewann Vodafone die Schlacht um Mannesmann. Doch das damit größte Mobilfunkunternehmen der Welt war zu gierig...

Am 04.02.2000 ergab sich der Aufsichtsrat der Mannesmann AG und stimmte der Übernahme durch den britischen Mobilfunkanbieter vodafone zu. Damit ging ein erbittertes Ringen um Deutschlands führenden Mobilfunkanbieter zu Ende und hinterließ viele …



