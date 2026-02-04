    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel greift nach Schüssen auf Soldaten an.
    • 18 Tote durch israelischen Beschuss im Gazastreifen.
    • Waffenruhe bleibt brüchig, viele Opfer unter Zivilisten.
    Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GAZA (dpa-AFX) - Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für das gesamte Küstengebiet mindestens 18 Tote durch israelischen Beschuss seit dem frühen Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

    Israels Armee teilte mit, ein Soldat sei bei dem Angriff im Norden des Gebiets schwer verletzt worden. "Terroristen eröffneten das Feuer", hieß es. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der sogenannten "gelben Linie", hinter die sich das israelische Militär im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte.

    Hamas-Behörde: Auch Tote im Süden des Gazastreifens

    Die Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den 18 Toten seien auch vier Opfer, die im Süden des Gazastreifens bei israelischem Beschuss ums Leben gekommen seien. Unter ihnen soll dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz zufolge ein zwölf Jahre altes Kind sein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht über diesen Angriff nach.

    Nach Angaben der Gesundheitsbehörde gab es viele weitere Todesopfer in mehreren Vierteln in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens. Laut Zivilschutz soll darunter ein Baby sein. Demnach wurden Zelte von Vertriebenen und Wohnhäuser getroffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas gilt seit dem 10. Oktober 2025 eine Waffenruhe. Dennoch gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle, beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor./edr/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     