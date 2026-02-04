    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TÜV SÜD / TÜV SÜD übernimmt Hauptuntersuchungs-Dienstleister in Finnland ...

    Für Sie zusammengefasst
    • TÜV SÜD erwirbt Suomen Katsastusasemat in Finnland.
    • Markteintritt in Finnland stärkt nordische Wachstumsstrategie.
    • Gruppe führt über 100.000 Hauptuntersuchungen jährlich durch.
    TÜV SÜD übernimmt Hauptuntersuchungs-Dienstleister in Finnland (FOTO) München (ots) - TÜV SÜD hat von Helix Partners das operative Geschäft von Suomen Katsastusasemat (mit den Marken Q-Katsastus, Kovalainen Katsastus und Koillismaan Katsastus) erworben. Die Gruppe mit Sitz in Joensuu führt Hauptuntersuchungen und verwandte fahrzeugnahe Dienstleistungen rund um die Zulassung, Versicherung und Verkauf an insgesamt elf Prüfstationen in Ost-, Süd- und Zentral-Finnland durch. Der Zukauf markiert den Markteintritt des TÜV SÜD-Konzerns in Finnland.

    "Durch die Übernahme des Geschäfts von Suomen Katsastusasemat setzen wir unsere Wachstumsstrategie in den Nordischen Ländern, neben Schweden, Estland und Lettland, konsequent fort", sagt Patrick Fruth, CEO Division Mobility TÜV SÜD. "Die Gruppe hat im Bereich der periodischen Fahrzeugüberwachung eine starke Marktposition in Finnland. Nach Volumen ist sie der drittgrößter Betreiber mit einem hohem Wachstumspotential. Garanten dafür sind unter anderem KI-gestützte Tools in der Digital-Customer-Journey. Mit dieser Innovationskraft und Dynamik ergänzt die Gruppe perfekt das Portfolio von TÜV SÜD", so Fruth weiter.

    Die erworbene Gruppe hat nach der Liberalisierung des finnischen PTI-Marktes im Jahr 1995 den Betrieb begonnen. Über die Jahre wuchs das Unternehmen organisch in Ost- und Zentral-Finnland. 2023 erfolgte dann die Expansion durch weitere Zukäufe in der Metropolregion Helsinki. 2024 wurde die erste Prüfstelle im Norden des Landes erworben. Insgesamt unterhält die Gruppe elf Prüfstationen mit 45 Mitarbeitenden und führt pro Jahr mehr als 100.000 Hauptuntersuchungen durch.

    "Wir freuen uns, von nun an zur TÜV SÜD Gruppe zu gehören. Als Teil von TÜV SÜD, einem international erfahrenen und führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugüberwachung und einem breit gefächerten Produktportfolio können wir Synergien nutzen und unser dynamisches Wachstum in Finnland gemeinsam fortsetzen", sagt Ville Silvast, CEO Suomen Katsastusasemat.

    Mit dem Erwerb der Unternehmensgruppe ist TÜV SÜD nunmehr international bei der Hauptuntersuchung auf insgesamt zehn Märkten präsent. Neben dem deutschen Heimatmarkt sind die Prüfexperten von TÜV SÜD auch in der Türkei, Spanien, Österreich, Schweden, Estland, Lettland, der Slowakei und Südafrika aktiv bei den Services rund um die Hauptuntersuchung. Der Zukauf stellt zudem den Markteintritt des TÜV SÜD-Konzerns in Finnland dar.

